Boca confirmó la lesión de Agustín Marchesín: qué es una lesión grado 3 y cuántos partidos se pierde El arquero de Boca no pudo completar el encuentro ante Instituto y ahora el Xeneize compartió el preocupante parte médico. Con seguridad no llegará al debut en la Libertadores. ¿Y al Superclásico? Por + Seguir en







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Boca cortó una racha de cuatro empates consecutivos como local ante Instituto, pero la fiesta en La Bombonera no fue completa. Agustín Marchesín encendió la alarma de Claudio Úbeda y, este martes, se confirmó que la preocupación estaba bien fundada: el Xeneize compartió el parte médico del arquero, quien finalmente sufrió una lesión grado 3 y estará afuera de las canchas durante aproximadamente dos meses que serán claves.

Cuando el encuentro ante el conjunto cordobés llegaba a su fin, Marchesín se exigió para atajar una pelota y sintió una molestia en el aductor derecho que no le permitió continuar. Tras una serie de estudios, se confirmó la gravedad del traumatismo del ex-Lanús, la cual lo marginará del debut en la Copa Libertadores y podría dejarlo, también, sin Superclásico.

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Agustín Marchesín presenta una lesión Grado 3 del aductor derecho.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/khmFbOXBVE — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 24, 2026 ¿Qué es una lesión grado 3? Se trata de un desgarro del músculo, siendo el más grave de todos, ya que, aunque el club no lo aclaró, podría tratarse hasta de una rotura. La recuperación estimada es de entre 6 y 8 semanas, que cuadran con una seguidilla de partidos de suma importancia para el club de La Ribera.

Tras el triunfo por 2-0 ante la Gloria, Boca visitará este viernes a Talleres y, luego, deberá viajar a Chile para enfrentar a Universidad Católica, en la primera fecha del Grupo D. El 12 de abril recibirá a Independiente y el 14 a Barcelona de Guayaquil, antes de que el domingo 19 vaya al Monumental para disputar el clásico con River.

Salvo una milagrosa recuperación, Leandro Brey deberá afrontar todos estos duelos. Pero no se termina ahí, ya que hasta allí sería menos de un mes: si la lesión le demandara las ocho semanas pronosticadas, recién podría regresar al arco para el final de la fase de grupos de la Libertadores, a fines de mayo.