El actor chileno Benjamín Vicuña salió a desmentir de rotundamente los comentarios sobre un presunto quiebre con Anita Espasandin. Consultado por el móvil de SQP (América), negó que exista un conflicto y aseguró que el vínculo atraviesa un buen momento. “No, eso no es verdad. Estamos bien, he estado trabajando mucho entre España y Argentina, he venido toda la semana a ver a mis hijos, pero todo más que bien”, afirmó.

Con esa respuesta, el actor intenta terminar con la discusión instalada en la televisión sobre su relación, que ya suma más de dos años. Sus palabras llegaron después de que trascendiera que ambos no estarían pasando por una buena etapa, una versión que lo ubicó en el centro de la agenda de los programas de espectáculos.

En su descargo, el artista chileno se refirió a su ritmo laboral, repartido entre España y la Argentina, y en su presencia en el país durante toda la semana para compartir tiempo con sus hijos. De ese modo, presentó su situación personal como un panorama con un trabajo intenso y vida familiar activa, sin señales de conflicto con su pareja.

Se trata de la primera vez que el actor se refirió públicamente al asunto. Hasta entonces, las versiones sostenían que, en medio de los conflictos mediáticos de la China Suárez, él no estaría atravesando su mejor momento.

Los comentarios sobre una posible crisis surgieron en las últimas horas, cuando se supo que la relación, con más de dos años de recorrido, no atravesaría un buen momento. Según lo que trascendió , la empresaria ya no toleraba que el actor quedara vinculado, aunque sin pretenderlo, a un nuevo escándalo entre la China Suárez, su expareja y madre de dos de sus hijos, y Wanda Nara.

La información fue difundida por Paula Varela al aire de Intrusos (América). La panelista indicó que el cortocircuito en la pareja tenía un origen puntual, las polémicas familiares, y destacó que Espasandin estaba atravesando un momento profesional muy positivo. “Lo cierto es que ella se acaba de abrir su centro de estética, está muy contenta, muy feliz porque era un sueño en su vida. Él está acompañando, pero están atravesando un momento difícil por todo esto que le pasa a él con sus hijos. Ella está un poco cansada de toda esta situación”, dijo Varela.

Luego, en SQP (América), Yanina Latorre ratificó esa versión y aportó más detalles. Para ella, no hay un problema de fondo, pero sí un contexto complejo para el actor. “No pasa nada grave de base. El tema es que Benjamín no está pasando un buen momento. Está trabajando mucho afuera, todo el tema de los hijos que no estuvieron escolarizados, que iban a Turquía, que no venían; en un momento se hablaba de que Mauro tenía ofertas de Europa... Benjamín la está pasando mal y a Anita cada vez le cuesta más sostener. Entonces tienen como una crisis, desencuentros, peleítas”, explicó.

El pedido de Benjamín Vicuña a la China Suárez por una tenencia compartida. Redes sociales

La periodista también opinó sobre el rumbo de la relación y planteó que ninguno de los dos pretendería separarse. “Yo creo que ninguno de los dos se quiere separar. Él está muy aferrado a ella, pero ya los vieron peleando varias veces en público... Las cosas no están bien, pero se apoyan mutuamente”, señaló.

Por último, Latorre sostuvo que el actor no comparte el alto nivel de exposición de su novia. “Desde que son novios y se hizo conocida, ella empezó a tener una vida modo influencer y esa exposición a él no le gusta. Él no quería tener una novia expuesta. Y las peleas vienen porque él no quiere tener una vida mediática”, concluyó.