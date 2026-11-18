Fuerte confesión de Emilia Mernes: su problema en medio de la distancia con Duki La artista se sinceró frente a las cámaras durante su paso por la televisión española, dejando al descubierto aspectos poco conocidos de su intimidad. Agregar C5N en









La cantante se sumó al descontracturado ciclo español y respondió sin casette sobre su vida privada.

Durante su paso como invitada estelar por el ciclo español La Revuelta, transmitido por la Televisión española, Emilia Mernes protagonizó un gracioso ida y vuelta junto al conductor David Broncano que rápidamente se volvió viral. Fiel al estilo descontracturado del programa, donde se suele indagar sobre la intimidad de las celebridades durante los últimos treinta días, la cantante se animó a hablar sin tapujos sobre su actualidad sexual junto a Duki.

El momento más divertido y comentado de la charla surgió cuando la intérprete oriunda de Nogoyá confesó haber extraviado un accesorio íntimo con forma de corazón que había adquirido recientemente en tierras europeas. Entre risas cómplices y algo de pudor frente a las cámaras, relató el curioso extravío ocurrido en medio de su gira: "Tenía un acompañante, o sea, un juguetito que, de hecho, lo adquirí acá en España", explicó antes de lanzar una advertencia dirigida hacia su entorno familiar en Argentina: "Espero que mis papás cambien de canal".

Al ser consultada por el animador sobre el posible paradero de aquel objeto personal, la estrella pop sugirió que probablemente lo había dejado olvidado tras el intenso ritmo de traslados por distintas ciudades españolas: "En algún hotel habrá quedado, capaz". Frente a las bromas del presentador respecto a si atravesaba una especie de duelo por no haber conseguido un reemplazo todavía, Mernes confirmó que seguía sin adquirir uno nuevo y remató el segmento con una ingeniosa cita a Madonna que desató carcajadas generalizadas en el estudio: "Like a virgin".

Sin embargo, el periodista insistió en cumplir con el reglamento histórico de su sección y le pidió una cifra precisa respecto a la frecuencia de sus encuentros íntimos en las últimas cuatro semanas. Lejos de esquivar la consulta, la cantante arrojó un número estimativo que dejó atónito al conductor: "¿Tres o cuatro veces el último mes?", preguntó con picardía, para luego calificar ese registro entre risas como "Fatal", evidenciando el impacto de las agendas cruzadas en su rutina de pareja.

De esta manera, el segmento cerró entre aplausos y muestras de simpatía por la espontaneidad de la referente musical, quien logró sortear con frescura las preguntas más picantes del envío europeo. A pesar de los chistes en torno al objeto extraviado y la baja actividad reciente, la artista dejó en claro que su vínculo sentimental atraviesa un gran presente y que toda la situación responde estrictamente a una etapa pasajera marcada por sus compromisos artísticos en el exterior.

La distancia de Emilia Mernes y Duki La merma en la frecuencia de los encuentros íntimos de la pareja tiene una explicación concreta vinculada al exigente presente profesional que ambos atraviesan en distintos puntos del mapa. Según detalló la propia Emilia Mernes durante el diálogo televisivo, las obligaciones laborales los mantuvieron separados físicamente durante las últimas semanas, obligándolos a sostener el vínculo a través de la virtualidad: "Lo que pasa es que he estado distanciada por el trabajo y mantengo una relación a distancia de momento por unos días". Asimismo, la intérprete explicó que la intensa demanda de ensayos, presentaciones y traslados internacionales absorbieron gran parte de su energía cotidiana, desplazando temporalmente el plano pasional hacia un segundo orden de prioridades. Con total naturalidad frente a la audiencia española, resumió ese estado de situación con una frase muy gráfica sobre su presente personal: "La libido ahora también está repartida, ¿viste? En trabajo". Finalmente, la cantante buscó llevar tranquilidad a sus fanáticos respecto a la solidez de su noviazgo con Duki, aclarando que este distanciamiento geográfico tiene fecha de vencimiento muy cercana. Con visible entusiasmo por reencontrarse pronto con su pareja y sus seres queridos, confirmó que en los próximos días emprenderá su regreso definitivo a la Argentina, poniendo fin a esta breve etapa a la distancia para retomar la convivencia habitual en el país.