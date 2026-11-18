Un movilero sufrió un violento ataque mientras hacía una entrevista para un canal de televisión por aire y relató su angustia tras el episodio.

Bruno Incicco , cronista de Desayuno Americano (América TV), sufrió una violenta agresión mientras entrevistaba a Karina Iavícoli en las inmediaciones de los estudios de LAM, en Palermo . Una mujer trans lo sorprendió por la espalda y le dio un cachetazo en plena cobertura televisiva.

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El episodio ocurrió el martes 17 de noviembre y generó preocupación entre los periodistas presentes. Tras el ataque, Incicco habló en el programa de Ángel de Brito y expresó: "Estoy nervioso. Es un momento horrible, espantoso" . Además, aseguró que el golpe lo tomó completamente desprevenido.

Según explicó, la mujer se había acercado previamente a Pía Shaw para reclamar mayor visibilidad sobre las agresiones contra personas trans en los Bosques de Palermo. "En un momento me dice: '¿Qué me mirás tanto vos?'" , recordó el movilero al reconstruir el enfrentamiento.

Por su parte, Karina Iavícoli describió el instante del ataque: "Yo la veo venir, pero pensé que venía a hablar conmigo, pero la veo que viene muy rápido, apareció y le encajó ese cachetazo que le quedó marcado" . Tras lo sucedido, intervino la Policía y se informó que el equipo realizó una denuncia penal.

Este miércoles 18 de noviembre, Incicco volvió a hablar en Desayuno Americano, con Pamela David , y confesó: "Sinceramente, la verdad es que me da un poco de miedo" . Sobre la agresión, remarcó: "Me pegó de atrás. Muy cobarde" , y reconoció que todavía estaba preocupado por lo ocurrido.

La reacción del periodista en pleno móvil. América

Qué dijo la agresora del cronista

Después del violento episodio, Pepe Ochoa conversó en LAM con la mujer que agredió a Bruno Incicco, identificada en distintas coberturas como Cristina Espíndola. Durante su descargo, explicó que atraviesa una difícil situación personal y denunció episodios de discriminación.

"Estoy en situación de calle. Salgo y a veces me quedo a dormir en plaza Mafalda. Hace tres meses me quedé sin casa", relató la mujer, quien aseguró ser oriunda de Escobar y describió las dificultades que enfrenta diariamente.

También denunció un episodio con efectivos policiales mientras dormía en una plaza. "Si fuese Pampita o Wanda Nara no llaman. Como es una chica trans, claro", cuestionó, al sostener que había recibido un trato discriminatorio por su identidad de género.

En ese sentido, manifestó su indignación por "lo maltratadas y marginadas que estamos socialmente". Su reclamo también apuntaba a la falta de cobertura mediática de las agresiones contra mujeres trans en los Bosques de Palermo.

Finalmente, reconoció su responsabilidad en el ataque al periodista y declaró: "Fui violenta. Me dio bronca porque cuando yo empecé a querer entrar en el medio los que me discriminaron fueron diseñadores gays. La violencia no está buena". Sus palabras se conocieron mientras el episodio generaba repercusiones en la televisión argentina.