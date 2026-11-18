Es el primer objeto diseñado por los humanos que llega a 25.902 mil millones de kilómetros de la Tierra y todavía envía información. El argentino Gerónimo Villanueva trabaja en el organismo estadounidense y explicó los detalles.

Hito histórico de la NASA: la sonda Voyager 1 ya está a un día luz de la Tierra

La sonda Voyager 1 se convirtió en el primer objeto fabricado por el ser humano en alcanzar 25.902 mil millones de kilómetros de la Tierra , lo equivalente a un día luz . Un hito histórico tanto para la NASA como para la humanidad, junto a su gemela Voyager 2 son las dos naves espaciales que operan desde la heliosfera, una burbuja protectora de partículas y campos magnéticos generada por el Sol.

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El dispositivo robótico se desplazó por el espacio a unos 300.000 kilómetros por segundo, un día luz es la distancia que recorre la luz en 24 horas, o 25.902.068.356 kilómetros. Voyager 1 despegó el 5 de septiembre de 1977, desde Cabo Cañaveral , unos mes después de su gemela Voyager 2, aprovechando una rara alineación planetaria de los planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno que ocurre aproximadamente cada 175 años.

Lleva 50 años viajando por el espacio y continúa enviando información, algo que no se creía posible para la época en la que fue diseñada. " La comunicación que sale desde el centro de control demora un día en llegar a la Tierra o una respuesta a un día. Es espectacular ", contó el argentino Gerónimo Villanueva, Director Interino de la División de Exploración del Sistema Solar en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en diálogo con C5N .

En 2012, la sonda salió del sistema solar y entró en el espacio interestelar: "Un lugar completamente caótico donde no hay esa esa organización del Sol manejando todo. Creo que ese fue emblemático, nos ayudó a entender mucho cómo son los sistemas solares de otros lugares, donde hay un lugar como una pequeña burbuja y el Voyager nos permitió entender exactamente cómo funciona".

A lo largo de su historia, la sonda atravesó momentos críticos donde los especialistas de la NASA tuvieron que usar todo su ingenio para resolver problemas de una nave ubicada a casi un día luz de la Tierra. El mes de abril pasado, los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro decidieron apagar un instrumento de llamado Experimento de Partículas Cargadas de Baja Energía para poder mantener la sonda en funcionamiento.

Al igual que la Voyager 2, la Voyager 1 utiliza un generador termoeléctrico de radioisótopos, un dispositivo que convierte el calor de la desintegración del plutonio en electricidad. Casi medio siglo en el espacio los márgenes de potencia se redujeron por lo que los ingenieros están obligados a ir apagando calentadores e instrumentos para que asegurándose de que las naves no se enfríen tanto como para que se congelen sus conductos de combustible.

Mensaje compartido por la NASA este miércoles al cumplirse un día luz.

Voyager 1: un faro que abrió el camino a nuevas misiones para conocer el espacio

La sonda fue una de las primeras herramientas de la NASA para poder explorar el sistema solar. "Nosotros estamos en la parte de dónde ir a buscar vida, a dónde puede haber potenciales para inclusive para la humanidad, para ver recursos que lo hacen más habitable", contó Villanueva, muchas de las misiones que están activas ahora nacieron gracias a la información que recolectó la nave.

Uno de los destinos de la Voyager 1 fue la luna de Europa que está alrededor de Júpiter. "Es uno de los lugares que tiene mayor potencial de vida, descubrimos que debajo de esa corteza de hielo inerte había líquido, una densidad que no era explicable, no era toda una roca de hielo", explicó el argentino oriundo de Mendoza, que lleva más de 15 años trabajando para la NASA.

"La búsqueda de vida siempre es difícil. Siempre buscamos humanoides que además que esa no es la forma de buscar vida, en realidad lo que buscamos es vida simple" sino algo más simple y pequeño "una bacteria, un pequeño elemento pequeño. Bueno, eso es cómo cómo descubrirlo a distancia", contó.

La misión de Voyager permitió sacar fotos, identificar grietas y descubrir que hay un ambiente que es propicio para la vida. "Creo que esa es la primer clave que Voyager te lo permite descubrir", remarcó.

A partir de ese momento, los científicos de la NASA comienzan a estudiar más en detalle ese primer descubrimiento. Por ejemplo, gracias al trabajo de Voyager la NASA lanzó el 14 de octubre de 2024 la misión Europa Clipper para investigar si en la luna Europa existen las condiciones necesarias para albergar vida.

"La siguiente etapa para la misión Europa Clipper que hemos mandado a la ahora Europa, que está en camino ahora, y su objetivo es ya en buscar más en detalle lo que hizo Voyager, pero ya a ver si puede haber en ese hielo, a ver si hay cosas más interesantes en el hielo", añadió.

Voyager inspira para poder entender el tiempo que lleva una misión espacial y poder entender el sistema solar, tratar de resolver la pregunta de dónde venimos y hacia dónde vamos. "Es un honor como como humanidad que algo hecho en el 77, en los principios de la investigación, sin inteligencia artificial y con una tecnología muy simple siga enviando información 50 años después, a un día luz de la Tierra. Eso es fascinante", cerró Villanueva.

Quién es Gerónimo Villanueva, el argentino que trabaja en la NASA

Nació en Mendoza y estudió Radiometría Atmosférica en la Universidad Mendoza, Instituto de Estudios Ambientales, en el 2001. Tiene un doctorado en "el espectrómetro de alta resolución para SOFIA-GREAT: instrumentación, modelado atmosférico y observaciones" en Alemania.

Universidad Albert Ludwig de Friburgo , Facultad de Ciencias Aplicadas, Institut für Mikrosystemtechnik y Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik.

, Facultad de Ciencias Aplicadas, Institut für Mikrosystemtechnik y Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik. Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS), Lindau, Alemania.

(MPS), Lindau, Alemania. Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Agencia Aeroespacial Alemana.

(DLR), Agencia Aeroespacial Alemana. Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

(NASA). Agencia Espacial Europea (ESA).

Gerónimo Villanueva. NASA.

Es investigador principal (IP) del Generador de Espectro Planetario (PSG) , una herramienta en línea integral y altamente avanzada para la simulación planetaria, que actualmente es una de las herramientas científicas más utilizadas en el mundo, con hasta 1 millón de visitas mensuales a nivel mundial. El PSG se utiliza para realizar investigaciones sobre exoplanetas, simular objetos del sistema solar (por ejemplo, cometas), brindar apoyo a misiones (por ejemplo, ExoMars, JWST), desarrollar nueva instrumentación (por ejemplo, PICASSO, MatISSE) y misiones (por ejemplo, Discovery, New Frontiers, LUVOIR, OST), realizar estudios de ciencias de la Tierra e incluso física solar.