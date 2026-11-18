Un fuerte clima de inquietud se generó en torno a la figura de Cristian U , quien atraviesa una etapa sumamente delicada tras verse obligado a pasar por el quirófano por un problema físico de consideración . El recordado campeón de Gran Hermano debió afrontar una delicada intervención quirúrgica en la zona de la columna cervical, una situación que encendió las alarmas entre sus seguidores y colegas del medio televisivo.

Los pormenores sobre el estado clínico salieron a la luz durante la última emisión del ciclo de streaming Bondi Live , donde brindaron detalles inéditos sobre cómo vivió el protagonista las horas previas a la cirugía. De acuerdo con lo relatado en el programa, el mediático sentía un profundo temor ante la complejidad del procedimiento médico , dado el delicado sector que los médicos debían operar.

Respecto al origen concreto de la dolencia que motivó esta urgente decisión médica, la panelista Flor Cabrera fue la encargada de esclarecer el cuadro clínico al explicar el desgaste sufrido por el ex participante del reality. Según detalló la comunicadora al aire sobre la lesión provocada por la exigencia física: " Tenía unos discos que le estaban raspando por el gimnasio ".

Ahora, superada la instancia crítica en el quirófano, el foco está puesto íntegramente en su evolución clínica y en el cumplimiento estricto de las indicaciones impartidas por el equipo de profesionales que lo atendió. Tal como anticiparon en el envío digital, el proceso de rehabilitación demandará aproximadamente un mes de recuperación , período durante el cual deberá guardar reposo absoluto y mantenerse alejado de sus actividades habituales para garantizar una óptima sanación.

Una vez finalizada la intervención quirúrgica en la zona cervical, el recordado ganador de Gran Hermano utilizó sus perfiles en redes sociales para llevar calma a quienes seguían de cerca su evolución clínica. A través de una publicación en la que compartió una fotografía tomada directamente desde la camilla del sanatorio , el mediático confirmó que el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes con una frase breve y contundente: "La operación salió exitosa".

A pesar del alivio inicial por haber superado el paso por el quirófano, el mediatico reconoció abiertamente que el tramo posoperatorio representa un desafío físico considerable en estas primeras horas. En ese mismo mensaje dirigido a su comunidad virtual, detalló las molestias que atraviesa y destacó la importancia del acompañamiento recibido: "Ahora comienza el proceso de recuperación, que está siendo bastante doloroso, pero quería tomarme unos segundos para agradecerles de corazón a cada uno de ustedes".

Asimismo, el ex participante del popular reality televisivo se mostró profundamente conmovido por la enorme ola de solidaridad, buenos deseos y muestras de afecto que inundaron su casilla privada tras conocerse la noticia de su internación. Con visible emoción, destacó el impacto que tuvo ese respaldo en su ánimo: "No puedo creer la cantidad de mensajes, el cariño y la energía que me hicieron llegar. Leí cada mensaje y sepan que valoro muchísimo todo ese amor".

Finalmente, antes de retomar el reposo indicado por el equipo médico para transitar las semanas de rehabilitación que tiene por delante, dejó un cálido saludo de despedida y prometió mantener un contacto fluido sobre sus avances. De este modo, aseguró que continuará informando paso a paso su estado de salud mediante sus plataformas digitales, cerrando su testimonio con gratitud: "Los quiero mucho. Gracias por estar siempre. Les voy contando cómo sigue mi proceso de recuperación".