7 de mayo de 2026 Inicio
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Conmoción en los fanáticos: FIFA anunció un cambio de última hora en el álbum de figuritas del Mundial

La novedad se conoció en medio de una disputa legal entre Panini y una compañía estadounidense. Los detalles.

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Continúa la euforia por las figuritas del álbum del a Mundial 2026 de futbol.

Continúa la euforia por las figuritas del álbum del a Mundial 2026 de futbol.

La FIFA confirmó un cambio histórico que sacude al universo del fútbol. En pleno furor por el álbum de figuritas del Mundial 2026, el organismo anunció el final de su contrato con la empresa italiana Panini después de más de cinco décadas de relación comercial ligada a las Copas del Mundo.

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La decisión se conoció en medio de una disputa legal entre la compañía estadounidense Fanatics y la histórica marca italiana. El conflicto se aceleró durante los últimos meses y derivó en un nuevo acuerdo estratégico de FIFA con Fanatics y Topps, que pasarán a controlar gran parte del negocio oficial de coleccionables del Mundial 2026 de fútbol en los próximos años.

La noticia generó conmoción entre millones de fanáticos del fútbol porque Panini producía los álbumes oficiales de la Copa del Mundo desde México 1970. Para varias generaciones, las figuritas se transformaron en una tradición inseparable de cada Mundial de fútbol, con intercambios, colecciones y búsquedas en kioscos antes del inicio del torneo.

FIGURITAS MUNDIAL PANINI
Las figuritas más difíciles del Mundial 2026 de fútbol.

Las figuritas más difíciles del Mundial 2026 de fútbol.

Aunque el álbum del Mundial 2026 fue lanzado bajo la marca Panini, dentro del ambiente del coleccionismo ya consideran que podría tratarse de una de las últimas grandes ediciones bajo el formato clásico. Además, esta nueva colección ya despertó expectativa por su tamaño récord, con 980 figuritas y 112 páginas debido a la expansión del torneo a 48 selecciones.

Qué cambios se esperan en el álbum de figuritas del Mundial

El principal cambio que proyecta FIFA para el futuro del álbum del Mundial estará relacionado con la integración entre el formato físico y las plataformas digitales. Fanatics y Topps preparan una experiencia más interactiva para los hinchas, con colecciones virtuales, contenido online y nuevas herramientas vinculadas a aplicaciones móviles.

Entre las novedades que se analizan aparecen figuritas digitales exclusivas, tarjetas premium para coleccionistas y productos conectados con experiencias virtuales durante el Mundial 2026. La idea de FIFA es ampliar el alcance global del negocio y acercar nuevas propuestas a las generaciones más jóvenes de fanáticos del fútbol.

Album-Mundial-Panini-2026
Las figuritas de la Selección Argentina en el álbum del Mundial 2026 de fútbol.

Las figuritas de la Selección Argentina en el álbum del Mundial 2026 de fútbol.

También se esperan ediciones especiales con artículos vinculados a camisetas utilizadas por jugadores, parches oficiales y memorabilia exclusiva de los seleccionados participantes. Según trascendió en las últimas horas, Fanatics planea además realizar eventos masivos para coleccionistas durante el Mundial 2026 de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras tanto, el álbum oficial de la Copa del Mundo mantendrá algunas de las tradiciones históricas que identificaron a Panini durante décadas, como las figuritas metalizadas, las fotos grupales de las selecciones y los escudos especiales. Sin embargo, FIFA ya dejó en claro que el futuro del coleccionismo estará cada vez más orientado a una experiencia híbrida entre el futbol, la tecnología y el entretenimiento digital.

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