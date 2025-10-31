Ni Boca ni River: el club argentino que más futbolistas aporta a la Selección para el Mundial Sub-17 El equipo aportó cinco jugadores para la cita mundialista que se llevará a cabo en noviembre. Por







La lista definitiva de 21 futbolistas convocados por Diego Placente incluye a representantes de clubes locales e internacionales. X @Argentina

Argentinos Juniors es el club que más futbolistas aporta a la Selección Argentina Sub-17 que competirá en el Mundial de Qatar 2025, con cinco jugadores convocados.

El equipo de La Paternal se hace presente una vez más haciendo honor a su histórica tradición formadora, con figuras que integran la nueva camada del seleccionado dirigido por Diego Placente.

Entre los 21 elegidos, varios ya sumaron minutos en Primera División, mientras que otros debutarán a nivel internacional en esta cita juvenil.

Argentina integra el Grupo C junto a Bélgica, Túnez y Fiyi, y buscará conquistar por primera vez el título mundial en la categoría. Las inferiores de Argentinos Juniors vuelve a ser protagonista. El club de La Paternal, reconocido históricamente por su capacidad para desarrollar talentos, será el que más futbolistas aporte a la Selección Argentina Sub-17 que disputará el Mundial de Qatar 2025. Cinco de sus jóvenes promesas integran la lista elaborada por Diego Placente, quien también surgió de la institución.

Valentín Reigia, Thiago Yáñez, Santiago Silveira, Gastón Bouhier y Facundo Jainikoski son los representantes del Bicho que vestirán la camiseta albiceleste. Su presencia no solo confirma el presente del club como semillero, sino que también refuerza el vínculo entre Argentinos y las divisiones juveniles nacionales, una relación que se remonta a los tiempos de Diego Maradona y continúa hasta figuras actuales como Alexis Mac Allister.

La Selección Argentina dirigida por Placente llega al Mundial con una mezcla equilibrada de talento, proyección y experiencia. Tres jugadores ya debutaron en Primera División, mientras que otros acumulan roce profesional al formar parte de los planteles mayores de sus clubes. Con un estilo de juego que prioriza la técnica y la inteligencia táctica, el equipo argentino aspira a ser protagonista en Qatar.

El propio Placente, en diversas entrevistas, destacó la importancia de que los clubes apuesten por el desarrollo formativo. En ese sentido, Argentinos Juniors vuelve a ubicarse como un modelo de trabajo a largo plazo, capaz de combinar estructura, scouting y oportunidades reales para sus jóvenes.

gaston Bouhier Redes sociales Los convocados de Diego Placente para la Selección Argentina en el Mundial Sub-17 La lista definitiva de 21 futbolistas convocados por Diego Placente incluye a representantes de clubes locales e internacionales. Entre los arqueros figuran José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Valentín Reigia (Argentinos Juniors). En la defensa estarán Fernando Closter (Independiente), Thiago Yáñez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca Juniors), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silveira (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres).

El mediocampo estará conformado por Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano) y Uriel Ojeda (San Lorenzo). En ataque se destacan Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors). Argentina sub 17 Redes sociales Entre los más experimentados se encuentran Gómez Mattar, De Martis y Bouhier, quienes ya sumaron minutos en la Primera División de sus clubes, mientras que otros, como Closter, Tulian y Yáñez, integraron convocatorias al banco de suplentes. Argentina compartirá el Grupo C con Bélgica, Túnez y Fiyi, y buscará hacer historia conquistando por primera vez el título mundial de la categoría.