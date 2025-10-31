31 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Ni Boca ni River: el club argentino que más futbolistas aporta a la Selección para el Mundial Sub-17

El equipo aportó cinco jugadores para la cita mundialista que se llevará a cabo en noviembre.

Por
La lista definitiva de 21 futbolistas convocados por Diego Placente incluye a representantes de clubes locales e internacionales.

La lista definitiva de 21 futbolistas convocados por Diego Placente incluye a representantes de clubes locales e internacionales.

X @Argentina
  • Argentinos Juniors es el club que más futbolistas aporta a la Selección Argentina Sub-17 que competirá en el Mundial de Qatar 2025, con cinco jugadores convocados.
  • El equipo de La Paternal se hace presente una vez más haciendo honor a su histórica tradición formadora, con figuras que integran la nueva camada del seleccionado dirigido por Diego Placente.
  • Entre los 21 elegidos, varios ya sumaron minutos en Primera División, mientras que otros debutarán a nivel internacional en esta cita juvenil.
  • Argentina integra el Grupo C junto a Bélgica, Túnez y Fiyi, y buscará conquistar por primera vez el título mundial en la categoría.

Las inferiores de Argentinos Juniors vuelve a ser protagonista. El club de La Paternal, reconocido históricamente por su capacidad para desarrollar talentos, será el que más futbolistas aporte a la Selección Argentina Sub-17 que disputará el Mundial de Qatar 2025. Cinco de sus jóvenes promesas integran la lista elaborada por Diego Placente, quien también surgió de la institución.

Lamine Yamal sorprendió con un look retro.
Te puede interesar:

Lamine Yamal, ícono de estilo: fichó por la moda sporty de los 90's con un conjunto espectacular

Valentín Reigia, Thiago Yáñez, Santiago Silveira, Gastón Bouhier y Facundo Jainikoski son los representantes del Bicho que vestirán la camiseta albiceleste. Su presencia no solo confirma el presente del club como semillero, sino que también refuerza el vínculo entre Argentinos y las divisiones juveniles nacionales, una relación que se remonta a los tiempos de Diego Maradona y continúa hasta figuras actuales como Alexis Mac Allister.

La Selección Argentina dirigida por Placente llega al Mundial con una mezcla equilibrada de talento, proyección y experiencia. Tres jugadores ya debutaron en Primera División, mientras que otros acumulan roce profesional al formar parte de los planteles mayores de sus clubes. Con un estilo de juego que prioriza la técnica y la inteligencia táctica, el equipo argentino aspira a ser protagonista en Qatar.

El propio Placente, en diversas entrevistas, destacó la importancia de que los clubes apuesten por el desarrollo formativo. En ese sentido, Argentinos Juniors vuelve a ubicarse como un modelo de trabajo a largo plazo, capaz de combinar estructura, scouting y oportunidades reales para sus jóvenes.

gaston Bouhier

Los convocados de Diego Placente para la Selección Argentina en el Mundial Sub-17

La lista definitiva de 21 futbolistas convocados por Diego Placente incluye a representantes de clubes locales e internacionales. Entre los arqueros figuran José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Valentín Reigia (Argentinos Juniors). En la defensa estarán Fernando Closter (Independiente), Thiago Yáñez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca Juniors), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silveira (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres).

El mediocampo estará conformado por Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano) y Uriel Ojeda (San Lorenzo). En ataque se destacan Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

Argentina sub 17

Entre los más experimentados se encuentran Gómez Mattar, De Martis y Bouhier, quienes ya sumaron minutos en la Primera División de sus clubes, mientras que otros, como Closter, Tulian y Yáñez, integraron convocatorias al banco de suplentes. Argentina compartirá el Grupo C con Bélgica, Túnez y Fiyi, y buscará hacer historia conquistando por primera vez el título mundial de la categoría.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Asamblea de Boca aprobó la apertura de un Hard Rock Cafe en la Bombonera.

La Asamblea de Boca aprobó la apertura de un Hard Rock Cafe en la Bombonera: cuándo y cómo funcionará

Todo Lanús festeja con su gente la justa clasificación a la final.
play

Lanús venció por 1-0 a U. de Chile y es finalista de la Copa Sudamericana

El último amistoso de Argentina fue con Puerto Rico en Estados Unidos.

Qué vacunas necesita la Selección argentina antes de viajar a África: la lista completa

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia definirán la Copa Argentina.

Todo confirmado: cuándo y dónde será la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

La China Suárez y Mauro Icardi estarían próximos a casarse.
play

Insólito: la abogada de Mauro Icardi filtró que el futbolista se casará con la China Suárez

Los famosos se casaron en una mega fiesta en el estadio Luna Park.
play

"Feliz cumple al cielo": el conmovedor homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona en el día que cumpliría 65 años

Rating Cero

Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions.

Revelado: qué planes tenía Marvel para Avengers The Kang Dynasty

¿María Becerra se sumó a una plataformapara adultos?

Quién es la famosa cantante que se sumó a una plataforma para adultos: "Colapsó la página"

Meri Deal es la líder de Toco para vos.

Quién es Meri Deal, la cantante que tuvo un encuentro amoroso con Franco Colapinto

En un video publicado en Instagram, relató que durante la operación le retiraron todos los piercings del rostro.

La notoria transformación de Cande Tinelli tras pasar por el quirófano

La serie empezó a filmarse en Valencia y Madrid.

Se viene en Netflix: la serie que está inspirada en los terribles crímenes de un asesino en serie

María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

últimas noticias

Lamine Yamal sorprendió con un look retro.

Lamine Yamal, ícono de estilo: fichó por la moda sporty de los 90's con un conjunto espectacular

Hace 9 minutos
El exceso de temperatura arrebata y satura las grasas.

¿Hay que quitarla? Qué tan importante es la grasa cuando hacés el asado

Hace 12 minutos
Este aumento fue pospuesto desde comienzos de octubre. 

Nuevo golpe al bolsillo: el Gobierno vuelve aumentar los impuestos a los combustibles

Hace 13 minutos
Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions.

Revelado: qué planes tenía Marvel para Avengers The Kang Dynasty

Hace 18 minutos
Según su visión, el trabajo humano se reducirá y el tiempo libre ganará protagonismo.

La teoría de Bill Gates sobre la IA y la jornada laboral: ¿se vienen 2 días de trabajo por semana?

Hace 24 minutos