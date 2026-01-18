El look al estilo callejero de Enzo Fernández que se robó todas las miradas El mediocampista del Chelsea y la Selección argentina compartió un video junto a su pareja, Valentina Cervantes, donde mostró un estilo cómodo, minimalista y relajado, pero con un toque de sofisticación. Por + Seguir en







Enzo Fernández marcó tendencia con un look total black.

Enzo Fernández publicó un video en redes sociales junto a su pareja, Valentina Cervantes.

El mediocampista del Chelsea marcó tendencia con un look al estilo callejero.

Usó una remera deportiva y un pantalón holgado, ambos en color negro.

Se destacaron los diseños de letras estampadas en color blanco. Enzo Fernández es figura en el Chelsea y la Selección argentina, pero también llama la atención todo lo que hace afuera de la cancha. En esta ocasión, compartió un video en Instagram junto a su pareja, Valentina Cervantes, y se robó todas las miradas con un look al estilo callejero.

El mediocampista usó una remera oversize de manga corta, de color negro y con un diseño de letras grandes y blancas en el pecho, inspirada en el estilo clásico de las camisetas universitarias. La combinó con un pantalón negro holgado, también con un diseño de letras en color blanco.

También lució un par de pulseras en la muñeca derecha y su infaltable arito en la oreja izquierda. En conjunto, logró un estilo urbano y relajado con enfoque en el streetwear, donde el minimalismo, la comodidad y una actitud descontracturada también dejaron lugar para un toque de sofisticación.

Enzo Fernández look Instagram @enzojfernandez PSG quiere a Enzo Fernández Los principales clubes europeos se están moviendo fuerte en el mercado de pases de enero, e incluso algunos de ellos ya piensan en la ventana de transferencias de mitad de año. En este contexto, trascendió que un gigante de Europa quiere quedarse con un campeón del mundo: Enzo Fernández.

Según informó L'Équipe, el Paris Saint-Germain está evaluando seriamente el nombre del mediocampista de cara a la renovación para la temporada 2026-2027. El argentino es capitán y figura del Chelsea, y tiene un perfil de futbolista total que encaja perfectamente con las pretensiones del club francés.

Sin embargo, las negociaciones no serán fáciles. Fernández llegó a los Blues a mediados de 2023, seis meses después de salir campeón en Qatar, y firmó un contrato de larga duración hasta 2032. Para acordar una salida, PSG tendría que presentar una oferta millonaria que deje contentos a todos.