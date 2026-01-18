La oferta millonaria que River rechazó por uno de sus futbolistas El club de Núñez se está rearmando después de un año para el olvido y varias salidas. Sin embargo, sorprendió al rechazar una oferta por un jugador que viene teniendo poca continuidad. Por + Seguir en







Marcelo Gallardo apuesta a este jugador para la temporada 2026. Redes sociales

River rechazó una oferta de 12 millones de dólares por el delantero Facundo Colidio, de 26 años.

La propuesta llegó desde un club de Brasil, pero no trascendió cuál.

La decisión sorprende, ya que Colidio tuvo un 2025 irregular y terminó el año como suplente.

Marcelo Gallardo apuesta a darle continuidad en 2026 y lo considera parte importante de su proyecto futbolístico. Mientras el mercado de pases sigue activo, los clubes de Primera División están en plena pretemporada de cara a los desafíos de este año. Uno de los que busca rearmarse es River, que tuvo un 2025 para el olvido, pero sorprendió al rechazar una oferta millonaria por uno de sus futbolistas.

Se trata del delantero Facundo Colidio, de 26 años, quien perdió terreno durante el segundo semestre del año pasado y terminó en el banco de suplentes. Según informó TyC Sports, el club de Núñez recibió una oferta de 12 millones de dólares por parte de un equipo de Brasil, aunque no trascendió cuál.

Sin embargo, River decidió rechazar el ofrecimiento. A pesar de que Colidio quedó relegado en los últimos meses, el entrenador Marcelo Gallardo apuesta a recuperarlo este año y lo considera parte importante de su proyecto futbolístico: cree que, con tiempo y continuidad, terminará de consolidarse.

colidio river instituto @RiverPlate A esto se suma que River no quiere desarmar su ataque, un sector que no terminó de armarse y en el que faltan incorporaciones. Además, Colidio renovó su contrato hace pocos meses, con extensión hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Los números de Facundo Colidio en River Facundo Colidio surgió de las inferiores de Boca y llegó a River en julio de 2023, proveniente del Inter de Milán. Su debut fue en agosto por la Copa Libertadores, en la que el Millonario quedó eliminado por penales en octavos de final, y marcó su primer gol en diciembre por la Copa de la Liga.

Desde ese momento, su desempeño en el club fue irregular. Llegó a Núñez bajo la dirección de Martín Demichelis, quien fue reemplazado un año después por Marcelo Gallardo, pero no terminó de consolidarse en ningún ciclo. En total, jugó 112 partidos, convirtió 27 goles y repartió 13 asistencias.