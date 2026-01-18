18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La oferta millonaria que River rechazó por uno de sus futbolistas

El club de Núñez se está rearmando después de un año para el olvido y varias salidas. Sin embargo, sorprendió al rechazar una oferta por un jugador que viene teniendo poca continuidad.

Por
Marcelo Gallardo apuesta a este jugador para la temporada 2026.

Marcelo Gallardo apuesta a este jugador para la temporada 2026.

Redes sociales
  • River rechazó una oferta de 12 millones de dólares por el delantero Facundo Colidio, de 26 años.
  • La propuesta llegó desde un club de Brasil, pero no trascendió cuál.
  • La decisión sorprende, ya que Colidio tuvo un 2025 irregular y terminó el año como suplente.
  • Marcelo Gallardo apuesta a darle continuidad en 2026 y lo considera parte importante de su proyecto futbolístico.

Mientras el mercado de pases sigue activo, los clubes de Primera División están en plena pretemporada de cara a los desafíos de este año. Uno de los que busca rearmarse es River, que tuvo un 2025 para el olvido, pero sorprendió al rechazar una oferta millonaria por uno de sus futbolistas.

Enzo Fernández marcó tendencia con un look total black.
Te puede interesar:

El look al estilo callejero de Enzo Fernández que se robó todas las miradas

Se trata del delantero Facundo Colidio, de 26 años, quien perdió terreno durante el segundo semestre del año pasado y terminó en el banco de suplentes. Según informó TyC Sports, el club de Núñez recibió una oferta de 12 millones de dólares por parte de un equipo de Brasil, aunque no trascendió cuál.

Sin embargo, River decidió rechazar el ofrecimiento. A pesar de que Colidio quedó relegado en los últimos meses, el entrenador Marcelo Gallardo apuesta a recuperarlo este año y lo considera parte importante de su proyecto futbolístico: cree que, con tiempo y continuidad, terminará de consolidarse.

colidio river instituto

A esto se suma que River no quiere desarmar su ataque, un sector que no terminó de armarse y en el que faltan incorporaciones. Además, Colidio renovó su contrato hace pocos meses, con extensión hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Los números de Facundo Colidio en River

Facundo Colidio surgió de las inferiores de Boca y llegó a River en julio de 2023, proveniente del Inter de Milán. Su debut fue en agosto por la Copa Libertadores, en la que el Millonario quedó eliminado por penales en octavos de final, y marcó su primer gol en diciembre por la Copa de la Liga.

Desde ese momento, su desempeño en el club fue irregular. Llegó a Núñez bajo la dirección de Martín Demichelis, quien fue reemplazado un año después por Marcelo Gallardo, pero no terminó de consolidarse en ningún ciclo. En total, jugó 112 partidos, convirtió 27 goles y repartió 13 asistencias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Suspenden el amistoso entre Racing y la U de Chile por los incendios en el sur de Chile

Se suspendió el amistoso entre Racing y la U de Chile por los incendios en el sur de Chile

Argentina sufrió a este jugador en el Mundial 2018.

Fue verdugo de la Selección argentina en un Mundial y ahora acaba de rechazar una oferta de 28 millones por año

Boca enfrenta a Olimpia de Paraguay en el cierre de la pretemporada: posibles formaciones, horario y dónde ver el partido

Boca enfrenta a Olimpia de Paraguay en el cierre de la pretemporada

El Pocho Cerutti intenta bloquear el tiro del colombiano Mosquera, de Cerro.
play

San Lorenzo no pudo ganar en su último amistoso de pretemporada: 0-0 ante Cerro Porteño en Uruguay

Jorge Mas, propietario de Inter Miami, junto a Lionel Messi.

Bombazo en el fútbol sudamericano: ¿Messi jugará la Copa Libertadores con Inter Miami?

Este club del Federal A sumó dos refuerzos con pasado en Primera.

Jugaron en Independiente y Huracán, y ahora firmaron contrato con un equipo del Federal A

Rating Cero

El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

Amar, perder: la serie turca que arrasa en Netflix con solo 8 capítulos.
play

Hoy en Netflix: es una serie turca, se destaca por su propuesta romántica y cuenta solo con 8 capítulos

Fabián Vena reveló que hace poco más de un año le diagnosticaron celiaquía

Fabián Vena reveló la enfermedad que padece: "Tuve situaciones horribles"

Entre los saludos en redes, Pampita recibió el de su pareja Martín Pepa: Feliz cumple, reina

Las mejores fotos del lujoso cumpleaños de Pampita con su familia y amigos en México

Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé
play

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

Zeynep Sonmez mostró su preocupación por la alcanzapelotas desvanecida en el primer día del Australian Open.

Susto en el Australian Open 2026: una alcanzapelotas se desmayó por el calor

Hace 6 minutos
El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

Hace 11 minutos
play
Amar, perder: la serie turca que arrasa en Netflix con solo 8 capítulos.

Hoy en Netflix: es una serie turca, se destaca por su propuesta romántica y cuenta solo con 8 capítulos

Hace 26 minutos
Con el recambio turístico del primer mes anual, miles de personas vuelven a subirse al auto rumbo a la Costa Atlántica.

Esta promoción de Cuenta DNI se puede activar apenas entrás a la ruta: cua

Hace 26 minutos
Los mejores planes para hacer en Montevideo en 2026.

Cuales son los mejores lugares para visitar en Montevideo si vas en 2026

Hace 26 minutos