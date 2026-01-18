Fue verdugo de la Selección argentina en un Mundial y ahora acaba de rechazar una oferta de 28 millones por año Es uno de los mejores mediocampistas del mundo y varios clubes están interesados en él. Sin embargo, el jugador tiene objetivos muy claros en cuanto a su preparación para el Mundial 2026. Por + Seguir en







Argentina sufrió a este jugador en el Mundial 2018. Redes sociales

N'Golo Kanté rechazó una oferta del Al Ittihad de Arabia Saudita por 28 millones de euros al año.

El club, en el que juega desde 2023, le ofreció renovar su contrato por dos temporadas más.

El mediocampista francés se negó: su objetivo sería volver al fútbol europeo en la previa del Mundial 2026.

Según medios especializados, estaría negociando con el Fenerbahce. El mercado de pases está a pleno en todo el mundo, y los principales clubes buscan tanto incorporar refuerzos como blindar a las figuras que ya tienen en sus planteles. Sin embargo, un exverdugo de la Selección argentina sorprendió al rechazar una oferta de 28 millones de euros al año.

Se trata de N'Golo Kanté, el mediocampista de Francia que Lionel Messi y compañía sufrieron en la derrota 4-3 por el Mundial 2018. Desde mediados de 2023 es jugador del Al Ittihad de Arabia Saudita y, a sus 34 años, el club le ofreció renovar su contrato por dos temporadas más.

La oferta fue contundente: 28 millones de euros al año, más 4 millones adicionales por premios y otras variables, pero Kanté la rechazó. Según medios especializados, su objetivo es volver al fútbol europeo para llegar en la mejor forma posible al Mundial 2026, y estaría en conversaciones avanzadas con el Fenerbahce.

N'golo Kanté en Chelsea Instagram @nglkante La carrera de Kanté N'Golo Kanté nació en París, Francia, el 29 de marzo de 1991. Fue descubierto por el US Boulogne, de la segunda división, y debutó oficialmente en mayo de 2012. Al año siguiente se unió al Caen, también de la Ligue 2, y en 2015 dio el salto a la Premier League al ser fichado por el Leicester City.

Allí se convirtió en figura del equipo y fue clave para que el club consiguiera su primer título de liga. Su desempeño llamó la atención del Chelsea, que lo compró a mediados de 2016 por 30 millones de euros. Kanté ganó seis títulos con el club, incluida la Champions League 2020-21 y el Mundial de Clubes 2021, antes de llegar al Al Ittihad en 2023.

En paralelo, es internacional con la Selección de Francia desde marzo de 2016, cuando debutó en un amistoso ante Países Bajos. Integró el plantel campeón del Mundial de Rusia 2018 (se perdió Qatar por una lesión), y también disputó las Eurocopas de 2016, 2020 y 2024.