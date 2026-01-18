Se suspendió el amistoso entre Racing y la U de Chile por los incendios en el sur de Chile La declaración de estado de catástrofe en las regiones de Biobío y Ñuble llevó a las autoridades locales a cancelar el partido que debía jugarse este domingo en Concepción. El plantel de la Academia regresará a Buenos Aires. Por + Seguir en







El amistoso que Racing y la Universidad de Chile, que se iba a disputar este domingo en el estadio Municipal de Concepción, fue suspendido por los graves incendios forestales que afectan al sur chileno.

La medida fue comunicada tanto a la productora encargada del evento como a ambos clubes, que ya fueron notificados de la imposibilidad de llevar adelante el encuentro, programado como parte de la preparación para la temporada 2026. En el caso de Racing, el debut oficial será el próximo sábado en La Plata, ante Gimnasia.

A través de sus redes sociales, el club de Avellaneda informó que la suspensión se debió a la declaración de catástrofe dispuesta por el Gobierno chileno ante el avance del fuego en distintas zonas de la región. En el mismo mensaje, la institución expresó su solidaridad con la población afectada y agradeció la comprensión frente a la situación.

"Informamos que el partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona. Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual", comunicó La Academia en sus redes sociales.

image El encuentro estaba pautado para las 19, pero las autoridades priorizaron el despliegue de recursos y servicios de emergencia ante la magnitud de los incendios, que ya alcanzaron áreas urbanas. La situación llevó al presidente Gabriel Boric a decretar el Estado de Catástrofe en Biobío y Ñuble, las zonas más comprometidas por la emergencia.