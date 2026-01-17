San Lorenzo no pudo ganar en su último amistoso de pretemporada: 0-0 ante Cerro Porteño en Uruguay El Ciclón de Boedo cerró el torneo de verano sin goles a favor y sin victorias: fue empate ante el equipo paraguayo, en un partido que tuvo dos expulsados a los 5 minutos de juego. El debut oficial será el próximo viernes, frente a Lanús. Por + Seguir en







El Pocho Cerutti intenta bloquear el tiro del colombiano Mosquera, de Cerro.

San Lorenzo empató 0-0 frente a Cerro Porteño de Paraguay en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay, en el segundo y último amistoso del torneo de verano Serie Río de la Plata 2026. El Ciclón cerró la pretemporada en el país oriental sin goles a favor y sin triunfos (había perdido 1-0 vs. Cúcuta en el debut), de cara al inicio del Torneo Apertura, y dejó varios interrogantes en cuanto a su juego. El estreno oficial en la Liga Profesional será el próximo viernes, de local, frente a Lanús.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2012689119441215810&partner=&hide_thread=false Final del partido. pic.twitter.com/fv6ZpUogIZ — San Lorenzo (@SanLorenzo) January 18, 2026 Insólito fue el arranque del "amistoso" en duelo de Ciclones. En una jugada aislada en la mitad de cancha, a los 6 minutos del primer tiempo, el central argentino Matías Pérez lo bajó feo abajo a Alexis Cuello, quien reaccionó y le pegó un pelotazo al cuerpo. El árbitro no dudó y expulsó a los dos. Ambos equipos jugaron con diez durante casi todo el partido.

Tras el incidente, ambos equipos propusieron poco y nada, y se preocuparon más por la pelota dividida a puro roce y juego físico. La lesión del argentino Gastón Giménez preocupó al Ciclón de Barrio Obrero, que jugará Copa Libertadores en este 2026 y ya arregló la contratación del goleador Pablo Vegetti, que arribará desde Vasco Da Gama.

¡MENOS MAL QUE ES AMISTOSO! Cuello y Pérez se agarraron y fueron expulsados antes de los 10' del duelo entre San Lorenzo y Cerro Porteño en la Serie Río de la Plata.



#Serie2026

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

En el inicio del segundo tiempo, una buena noticia surgió en San Lorenzo: la aparición del lateral izquierdo Teo Rodríguez Pagano. El subcampeón del mundo con la Selección argentina Sub-20 en Chile hizo un surco por su andarivel y desde sus pies surgieron las mejores jugadas del equipo de Boedo.

Desde la izquierda llegaron las dos chances más claras del Ciclón: Facundo Gulli desperdició una oportunidad, cuando la mandó por arriba del arco, desde la puerta del área chica; y el colombiano Diego Herazo también erró un mano a mano ante el arquero Alexis Martín Arias.