San Lorenzo no pudo ganar en su último amistoso de pretemporada: 0-0 ante Cerro Porteño en Uruguay

El Ciclón de Boedo cerró el torneo de verano sin goles a favor y sin victorias: fue empate ante el equipo paraguayo, en un partido que tuvo dos expulsados a los 5 minutos de juego. El debut oficial será el próximo viernes, frente a Lanús.

El Pocho Cerutti intenta bloquear el tiro del colombiano Mosquera

El Pocho Cerutti intenta bloquear el tiro del colombiano Mosquera, de Cerro.

San Lorenzo empató 0-0 frente a Cerro Porteño de Paraguay en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay, en el segundo y último amistoso del torneo de verano Serie Río de la Plata 2026. El Ciclón cerró la pretemporada en el país oriental sin goles a favor y sin triunfos (había perdido 1-0 vs. Cúcuta en el debut), de cara al inicio del Torneo Apertura, y dejó varios interrogantes en cuanto a su juego. El estreno oficial en la Liga Profesional será el próximo viernes, de local, frente a Lanús.

El Ciclón cayó en su presentación en Uruguay.
San Lorenzo debutó con el pie izquierdo: perdió 1-0 con Cúcuta en su primer amistoso de verano

Insólito fue el arranque del "amistoso" en duelo de Ciclones. En una jugada aislada en la mitad de cancha, a los 6 minutos del primer tiempo, el central argentino Matías Pérez lo bajó feo abajo a Alexis Cuello, quien reaccionó y le pegó un pelotazo al cuerpo. El árbitro no dudó y expulsó a los dos. Ambos equipos jugaron con diez durante casi todo el partido.

Tras el incidente, ambos equipos propusieron poco y nada, y se preocuparon más por la pelota dividida a puro roce y juego físico. La lesión del argentino Gastón Giménez preocupó al Ciclón de Barrio Obrero, que jugará Copa Libertadores en este 2026 y ya arregló la contratación del goleador Pablo Vegetti, que arribará desde Vasco Da Gama.

En el inicio del segundo tiempo, una buena noticia surgió en San Lorenzo: la aparición del lateral izquierdo Teo Rodríguez Pagano. El subcampeón del mundo con la Selección argentina Sub-20 en Chile hizo un surco por su andarivel y desde sus pies surgieron las mejores jugadas del equipo de Boedo.

Desde la izquierda llegaron las dos chances más claras del Ciclón: Facundo Gulli desperdició una oportunidad, cuando la mandó por arriba del arco, desde la puerta del área chica; y el colombiano Diego Herazo también erró un mano a mano ante el arquero Alexis Martín Arias.

El lateral derecho Ezequiel Herrera, uno de los más regulares de San Lorenzo.

El lateral derecho Ezequiel Herrera, uno de los más regulares de San Lorenzo.

Tras ese rato de buen fútbol de San Lorenzo, el ritmo del partido mermó con la decena de cambios en ambos equipos, y el encuentro terminó desvirtuándose. Ni el Ciclón ni el equipo paraguayo arriesgaron demasiado y quedaron en el debe en un cierre de pretemporada para nada prometedor.

De esta manera, el equipo de Ayude finalizó la pretemporada en Uruguay y ya tiene en mente el comienzo del Torneo Apertura. Hará su estreno el próximo viernes, frente a Lanús, el campeón de la última edición de la Copa Sudamericana, en el Nuevo Gasómetro, a partir de las 19.

El 11 titular de San Lorenzo que presentó el entrenador Damián Ayude.

El 11 titular de San Lorenzo que presentó el entrenador Damián Ayude.

San Lorenzo vs. Cerro Porteño en Uruguay: las formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña (Fabricio López), Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi (Francisco Perruzzi), Nicolás Tripichio (Manuel Insaurralde); Ezequiel Cerutti (Diego Herazo), Facundo Gulli (Nahuel Barrios), Matías Reali (Agustín Ladstatter); Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Cerro Porteño: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez (Rodrigo Gómez), Víctor Velázquez (Abel Luciatti), Matías Pérez, Blas Riveros (Guillermo Benitez); Juan Iturbe (Alan Señora), Gastón Giménez (Lucas Quintana), Jorge Morel (Piris da Motta), Santiago Mosquera (Gabriel Aguayo); Jonathan Torres (Wilder Viera) e Ignacio Aliseda (Mauricio de Carvalho). DT: Jorge Bava.

Mirá el resumen del empate entre San Lorenzo y Cerro Porteño en Uruguay

