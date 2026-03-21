Murió Marcos Conigliaro, emblema de Estudiantes de La Plata El exfutbolista tenía 83 años y fue uno de los más recordados en el Pincha por su histórico gol al Manchester United en la Copa Intercontinental de 1968. Por + Seguir en







El delantero tenía 83 años.

El fútbol argentino está de luto tras la muerte de Marcos Conigliaro, una de las grandes leyendas de Estudiantes de La Plata. Tenía 83 años y su fallecimiento fue confirmado por la institución, generando una profunda conmoción en el mundo pincharrata.

Conigliaro se erigió como uno de los nombres más recordados del León ya que fue una pieza clave en el equipo que marcó la etapa más gloriosa del club, bajo la conducción de Osvaldo Zubeldía. A fines de los años 60, ese Estudiantes revolucionó el fútbol sudamericano con un estilo competitivo y eficaz que dejó una huella que hasta el día de hoy perdura

A lo largo de su paso por el club, disputó 196 partidos y convirtió 46 goles, siendo protagonista de una era repleta de títulos. Integró el plantel que conquistó el Metropolitano 1967, tres Copas Libertadores consecutivas, la Copa Intercontinental 1968 y la Interamericana 1969.

marcos-conigliaro Uno de los momentos más recordados de su carrera llegó en la final de la Intercontinental frente al Manchester United, precisamente en 1968. Allí, Conigliaro marcó el gol decisivo que encaminó a Estudiantes hacia el título mundial, una hazaña que lo convirtió en uno de los históricos “Héroes de Old Trafford”, un reconocimiento que aún hoy perdura entre los hinchas.

El club despidió a su ídolo con un emotivo mensaje oficial: “Con mucho dolor y hondo pesar el Club Estudiantes de La Plata despide a Marcos Conigliaro, histórico delantero del equipo Campeón del Mundo y un emblema insoslayable de nuestra historia. Marcos escribió la historia grande del club y dejó un legado único en la institución”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Estudiantes de La Plata (@edelpoficial) La carrera de Marcos Conigliaro: historia y legado Nacido en Quilmes, el delantero inició su carrera en el club de su ciudad y luego pasó por Independiente y Chacarita Juniors. Su nivel lo llevó a vestir la camiseta de la Selección argentina, donde disputó tres encuentros y convirtió goles ante Brasil y Uruguay. Tras su etapa en el país, continuó su carrera en el exterior, con pasos por México y Europa. Sin embargo, su nombre quedó para siempre ligado a Estudiantes, donde se convirtió en uno de los máximos ídolos de su historia.