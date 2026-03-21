21 de marzo de 2026 Inicio
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"Testigo de la historia", el ciclo de crónicas de Ernesto Cherquis Bialo en C5N en el que recorrió el deporte mundial

El referente del periodismo dejó su huella a través de una serie de relatos que relataban momentos emblemáticos de la historia deportiva.

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Ernesto Cherquis Bialo encabezó "Testigo de la historia", el ciclo de crónicas de C5N.com.

Ernesto Cherquis Bialo fue uno de los máximos referentes del periodismo deportivo argentino. La triste noticia de su muerte, tras años de lucha contra la leucemia, se conoció este viernes por la noche y conmovió a propios y ajenos.

El delantero tenía 83 años.
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El periodista tenía 85 años y a lo largo de su extensa carrera cubrió mundiales de fútbol, peleas míticas de boxeo, entrevistó a leyendas del deporte y fue reconocido con premios como el Martín Fierro, Konex y una nominación al Salón de la Fama del boxeo.

Durante sus últimos años participó de Testigo de la historia, el ciclo de crónicas de C5N.com en el que narró historias prácticamente desconocidas del mundo del deporte, protagonizadas por personajes de la talla de Julio Grondona, Diego Maradona, Daniel Passarella y Muhammed Ali.

Ernesto Cherquis Bialo

1) ¿Por qué nunca se quisieron Maradona y Passarella?

Una enemistad que arrancó en el '78 y que fue creciendo con el paso de los años. Ni en el mayor dolor pudieron acercarse.

Maradona nunca le cayó a bien a Passarella. La primera vez que el "gran capitán" sintió esa animosidad fue cuando Menotti coqueteó con convocar a Diego para el Mundial '78. Passarella estaba desde el kilómetro cero de ese proceso y apoyaba a todos los que habían arrancado con él.

2) La picardía de Grondona para que Messi jugara para la Argentina

"La Pulga" la estaba rompiendo en las inferiores de Barcelona y tenía chances de jugar para la selección española. Un llamado del presidente de la AFA torció el destino.

Corría el año 2004 y un anónimo envió un e-mail a la Asociación del Fútbol Argentino en el que sugería seguir de cerca a un juvenil rosarino que la estaba rompiendo en las inferiores del Barcelona. A la semana, misteriosamente, llegó un video con jugadas para mostrarlo en acción: la filmación pasó de José Pekerman a Hugo Tocalli; no quedaban dudas de que ese pibe, llamado Lionel Messi, tenía una habilidad distinta.

3) Cómo fue la llegada de Diego Maradona a Napoli

En el día de su debut oficial con banderas irónicas y cánticos en contra de su equipo, el 10 se propuso "poner de pie" al Sur de Italia: terminó siendo el ídolo de Napoli y hoy el estadio lleva su nombre.

Transcurría el año 1984 y Maradona no había brillado como a él le hubiera gustado en Barcelona. A Diego se lo empezaron a disputar clubes de otros lugares, especialmente de Italia.

4) Grondona, Macri y la reunión en la que el fútbol pudo haber cambiado para siempre

En una sala del predio de la AFA en Ezeiza, los dirigentes de todos los clubes del fútbol argentino fueron convocados para una votación decisiva.

La verdad histórica es que la relación entre el presidente de la AFA Julio Grondona y el presidente de Boca, Mauricio Macri, nunca fue buena. Nunca. Había algo de Macri que no le cerraba. "Este muchacho quiere privatizar el fútbol", me dijo una vez Grondona cuando le pregunté sobre el por qué de su antipatía.

5) El increíble Muhammad Ali

Nació con el nombre de Cassius Marcellus Clay y no solo fue el mejor en el ring, luchó por la igualdad.

Que bello era verlo pelear… que estética tan diferente. Que cosa tan maravillosa traía al boxeo con esas piernas prodigiosas, moviéndose. La perfección en cada golpe y además cuando había que pelear, peleaba. Fue el más grande de todas las épocas.

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