Mundial 2026: cuánto cobrará Argentina si es bicampeón del mundo

La FIFA anunció de cuánto serán los premios. El presidente, Gianni Infantino, aseguró que esta Copa del Mundo será revolucionario desde el punto de vista financiero para el fútbol mundial”. Los números son 50 por ciento más altos que en Qatar 2022.

De acuerdo a lo que infomó FIA

De acuerdo a lo que infomó FIA, el campeón del mundo se llevará 50 millones de dólares

Contando los meses para que comience el Mundial 2026, FIFA confirmó que el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá repartirá 727 millones de dólares en premios, lo que representa 50% más respecto a Qatar 2022.

Brasil encabezará un grupo integrado por Marruecos, Haití y Escocia.
Quién ganará el Mundial 2026, según Ronaldo Nazário: sorpresa para todos

Tras el sorteo de cómo será el cronograma de la competencia del Mundo en el que la Selección argentina es a defensora del título, ahora se dio a conocer cuánto recibirán cada país por su participación y también de acuerdo a la posición en que finalicen.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será innovadora en términos de su contribución financiera a la comunidad futbolística mundial”, indicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

También se detalló que cada equipo clasificado recibirá 1,5 millones de dólares para cubrir los gastos de preparación. Esto significa que todas las Asociaciones Miembro Participantes tienen garantizados al menos 10,5 millones de dólares estadounidenses cada una para su participación en el torneo del próximo año.

Además de la inversión millonaria, este torneo mundialista contará con innovación que por primera vez en la historia será un Mundial de 48 selecciones y 104 partidos. El inicio del mismo será el 11 de junio donde México, país anfitrión, jugará el primer encuentro ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, mientras que la final se disputará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey el domingo 19 de julio.

Mundial 2026: de cuánto son los premios que reparte la FIFA

Del total aprobado, 655 millones de dólares se repartirán exclusivamente como premios deportivos, una cifra sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo.

De acuerdo a lo detalló FIFA, el campeón del torneo recibirá 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón recaudará u$s 33 millones, mientras que el tercer puesto obtendrá 29 millones y el cuarto, 27 millones.

Los equipos que finalicen entre el quinto y el octavo lugar cobrarán u$s 19 millones, mientras que los ubicados del 9° al 16° puesto recibirán 15 millones. A partir de allí, quienes terminen entre el 17° y el 32° lugar obtendrán 11 millones, y las selecciones que queden del 33° al 48° puesto cobrarán 9 millones de dólares.

