Quién ganará el Mundial 2026, según Ronaldo Nazário: sorpresa para todos Una figura histórica del fútbol dio su veredicto de cara a la próxima Copa del Mundo. Dejó afuera a potencias habituales y generó debate.







Brasil encabezará un grupo integrado por Marruecos, Haití y Escocia. DAZN

Ronaldo Nazário analizó el panorama rumbo a la Copa del Mundo 2026 y sorprendió con su elección.

El exdelantero valoró el presente futbolístico de una selección europea por encima de las potencias históricas.

Argentina y Brasil quedaron fuera de su señalamiento como máximos aspirantes al título.

El sorteo del torneo sirvió de marco para conocer su mirada sobre los principales candidatos. El debate sobre quién puede quedarse con el Mundial 2026 empezó a tomar fuerza luego de la realización del sorteo de los grupos. Una de las voces más autorizadas por su historia se hizo escuchar recientemente. Ronaldo Nazário dio su opinión y dejó una definición que llamó la atención de propios y extraños.

El certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá contará con 48 selecciones y una estructura inédita, lo que agrega un componente extra de incertidumbre. Con sedes repartidas en tres países y un calendario exigente, el rendimiento sostenido será muy importante para llegar a las instancias decisivas.

En medio de ese escenario, el exgoleador brasileño participó del sorteo realizado en Washington y compartió su análisis sobre el nivel actual de los seleccionados, apoyándose tanto en la historia como en el presente futbolístico que tiene cada seleccionado.

sorteo mundial 1 El ganador del Mundial 2026, según Ronaldo Nazário Ronaldo, campeón del mundo en 1994 y 2002, aseguró que el rendimiento colectivo mostrado en los últimos años inclina la balanza a favor de España. Según explicó, el seleccionado europeo atraviesa un momento de alto nivel, con futbolistas jóvenes, muy buena técnica y una identidad clara que se refleja en cada partido.

Si bien reconoció que Brasil mantiene un peso propio en este tipo de competencias por su trayectoria, aclaró que el Mundial es un torneo corto, donde los detalles y el momento futbolístico pueden marcar la diferencia. En ese análisis, ubicó a España un escalón por encima del resto en la actualidad.

España vs Francia Redes sociales Al momento de referirse a Argentina, Ronaldo evitó colocarla como principal aspirante al título, pese a su condición de campeón vigente. Para el exdelantero, el presente del equipo español resulta más convincente de cara a un torneo que se definirá en apenas un mes de competencia intensa. En ese marco, también se refirió a los grupos que deberán afrontar los candidatos. España compartirá zona con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, mientras que Brasil encabezará un grupo integrado por Marruecos, Haití y Escocia. Para Ronaldo, el camino inicial será exigente, pero no modifica su percepción sobre el favorito al trofeo.