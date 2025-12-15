15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién ganará el Mundial 2026, según Ronaldo Nazário: sorpresa para todos

Una figura histórica del fútbol dio su veredicto de cara a la próxima Copa del Mundo. Dejó afuera a potencias habituales y generó debate.

Por
Brasil encabezará un grupo integrado por Marruecos

Brasil encabezará un grupo integrado por Marruecos, Haití y Escocia.

DAZN
  • Ronaldo Nazário analizó el panorama rumbo a la Copa del Mundo 2026 y sorprendió con su elección.
  • El exdelantero valoró el presente futbolístico de una selección europea por encima de las potencias históricas.
  • Argentina y Brasil quedaron fuera de su señalamiento como máximos aspirantes al título.
  • El sorteo del torneo sirvió de marco para conocer su mirada sobre los principales candidatos.

El debate sobre quién puede quedarse con el Mundial 2026 empezó a tomar fuerza luego de la realización del sorteo de los grupos. Una de las voces más autorizadas por su historia se hizo escuchar recientemente. Ronaldo Nazário dio su opinión y dejó una definición que llamó la atención de propios y extraños.

Te puede interesar:

La AFA lanzó un duro comunicado tras la denuncia del Gobierno y advirtió un "ataque coordinado"

El certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá contará con 48 selecciones y una estructura inédita, lo que agrega un componente extra de incertidumbre. Con sedes repartidas en tres países y un calendario exigente, el rendimiento sostenido será muy importante para llegar a las instancias decisivas.

En medio de ese escenario, el exgoleador brasileño participó del sorteo realizado en Washington y compartió su análisis sobre el nivel actual de los seleccionados, apoyándose tanto en la historia como en el presente futbolístico que tiene cada seleccionado.

sorteo mundial 1

El ganador del Mundial 2026, según Ronaldo Nazário

Ronaldo, campeón del mundo en 1994 y 2002, aseguró que el rendimiento colectivo mostrado en los últimos años inclina la balanza a favor de España. Según explicó, el seleccionado europeo atraviesa un momento de alto nivel, con futbolistas jóvenes, muy buena técnica y una identidad clara que se refleja en cada partido.

Si bien reconoció que Brasil mantiene un peso propio en este tipo de competencias por su trayectoria, aclaró que el Mundial es un torneo corto, donde los detalles y el momento futbolístico pueden marcar la diferencia. En ese análisis, ubicó a España un escalón por encima del resto en la actualidad.

España vs Francia

Al momento de referirse a Argentina, Ronaldo evitó colocarla como principal aspirante al título, pese a su condición de campeón vigente. Para el exdelantero, el presente del equipo español resulta más convincente de cara a un torneo que se definirá en apenas un mes de competencia intensa.

En ese marco, también se refirió a los grupos que deberán afrontar los candidatos. España compartirá zona con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, mientras que Brasil encabezará un grupo integrado por Marruecos, Haití y Escocia. Para Ronaldo, el camino inicial será exigente, pero no modifica su percepción sobre el favorito al trofeo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi deslumbró con un outfit en una paleta de tonos neutros.

La comodidad del mejor del mundo: el look monocromático de Messi al estilo oversize

Los futbolistas más caros del mundo jugarán el Mundial 2026.

A tomar nota: las selecciones más caras que jugarán el Mundial 2026

Santos se salvó del descenso en la última fecha del torneo.

El ex River que es compañero de Neymar y no le está yendo como esperaba en Brasil

Es un pelotudo, se le leyó en los labios que dijo tras la falta

El exabrupto de Gustavo Costas contra Rojas por la falta que derivó en el empate agónico de Estudiantes

Lionel Scaloni hizo entrega oficial de la Copa del Mundo antes del sorteo del Mundial 2026.

Se supo por qué Scaloni agarró la Copa del Mundo con unos guantes

Estados Unidos, México y Canadá tienen distintos aspectos culturales.

Copa del Mundo: comida, música y lugares turísticos imperdibles en Estados Unidos, México y Canadá

Rating Cero

A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Un thriller erótico en Netflix. 
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

La serie explora la psiquis humana y el desarrollo de la psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por comportamientos antisociales, falta de empatía y remordimiento.
play

Cuál es la trama de Estado de Fuga 1986, la serie que te deja sin palabras y está en Netflix

Mientras tanto, el UCM va preparando el terreno para lo que viene después. Porque no olvidemos que Vengadores: Secret Wars llegará en diciembre de 2027. Vengadores: Doomsday no es el final, es la antesala del terremoto.

Cómo serán los 4 trailers que lanzará Marvel para Avengers Doomsday y qué particularidad tienen

La naturaleza cítrica y limpia de este perfume lo hace versátil para distintas ocasiones.

Este es el perfume favorito de Leonardo Di Caprio: cuánto sale en Argentina

 Por el momento, la actriz no compartió publicaciones en redes sociales sobre el recital ni sobre la persona que la acompañó.

Nueva relación: Laurita Fernández mostró a su pareja y sacudió las redes

últimas noticias

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el cierre del GOAT Tour 2025 en la India.

De Paul alejó a un hombre que desplazó a un nene para quedar al lado de Messi en una foto

Hace 23 minutos
A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Hace 31 minutos
play
Un thriller erótico en Netflix. 

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

Hace 33 minutos
Su ubicación céntrica lo convierte en una visita ideal tanto para turistas como para porteños que buscan redescubrir la ciudad.

Parece un palacio francés pero está en el medio de Buenos Aires y se puede visitar: cuál es y cómo llegar

Hace 34 minutos
¿Cómo podés hacer salmuera para el asado de fin de año y que la carne te quede con un sabor especial?. 

Cómo podés hacer salmuera para el asado de fin de año y que la carne te quede con un sabor especial

Hace 35 minutos