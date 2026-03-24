Mundial 2026: contra quiénes jugarán los rivales de la Selección argentina en la Fecha FIFA

El Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México está cada vez está más cerca y, en esta Fecha FIFA de doble jornada, las Selecciones se preparan de la mejor manera para la cita mundialista. Así, Austria, Argelia y Jordania, los países que integrarán el Grupo J junto a la Albiceleste, tendrán grandes partidos en la mira.
A contramano del equipo de Lionel Messi y compañía, que enfrentará a los débiles combinados africanos de Mauritania y Zambia, los rivales mundialistas tendrán enfrente Selecciones de mayor jerarquía para aprovechar una de las últimas ventanas de preparación.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JordanFA/status/2034599718840373476&partner=&hide_thread=false
Austria, el rival más difícil que tendrá la Selección en el Mundial, tendrá su primera prueba del año frente Ghana, a partir de las 14 del viernes 27 en el Ernest-Happel-Stadion de Viena. Repetirá la misma sede para su segundo partido, contra Corea del Sur, el próximo martes 31 a las 15:45. A diferencia de Argentina, los dos rivales del conjunto europeo serán parte del Mundial.
El entrenador Ralf Rangnick anunció una lista de 28 futbolistas, con el capitán David Alaba (Real Madrid) como gran referente, el delantero veterano Marko Arnautovic y el experimentado atacante Michael Gregoritsch. La convocatoria tiene un atractivo especial para los aficionados ghaneses. El DT incluyó a Kevin Danso, defensor de raíces ghanesas, y a Carney Chukwuemeka, de ascendencia nigeriana, aportando doble nacionalidad al encuentro. En tanto, Paul Wanner jugará para Austria por primera vez, tras representar a Alemania en juveniles.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LesVerts/status/2034363345789153481&partner=&hide_thread=false
A raíz del conflicto bélico en Medio Oriente, Jordania no podrá jugar sus amistosos de local en Amán y debió cambiar de sede. Su primer compromiso será el viernes 27 frente a Costa Rica, que tendrá el estreno del argentino Fernando "Bocha" Batista como entrenador, a partir de las 13:30, mientras que el segundo encuentro será ante Nigeria, a las 14.
Finalmente, ambos partidos se disputarán en el Mardan Sports Complex de Antalya, en Turquía. En un principio estaba previsto un cuadrangular que también incluía a Irán, pero el equipo persa no participará por estar en plena guerra y el certamen se reducirá a un triangular. La buena noticia es la vuelta de su figura, Mousa Al Tamari, tras superar una lesión.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oefb1904/status/2033517982337409519&partner=&hide_thread=false
Por último, Argelia se enfrentará a Guatemala, rival que no pudo enfrentar a Argentina debido a la normativa FIFA que prohíbe a una selección jugar en dos continentes distintos. El partido tendrá lugar a partir de las 16:30 del viernes 27 en el Stadio Luigi Ferraris de Génova, Italia.
Mientras que, en el segundo encuentro, Riyad Mahrez y compañía enfrentarán a un viejo conocido de la Scaloneta: será Uruguay, el martes 31 en el Allianz Stadium de Torino, a las 15:30.
El calendario de la Selección argentina hasta el Mundial 2026
- Viernes 27 de marzo: Argentina vs. Mauritania a las 20.15 en La Bombonera.
- Martes 31 de marzo: Argentina vs. Zambia a las 20.15 en La Bombonera.
- Martes 16 de junio: Argentina-Argelia a las 22 de Argentina en el Kansas City Stadium.
- Lunes 22 de junio: Argentina-Austria a las 14 de Argentina en el Dallas Stadium.
- Sábado 27 de junio: Argentina-Jordania a las 23 de Argentina en el Dallas Stadium.