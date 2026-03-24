Mundial 2026: contra quiénes jugarán los rivales de la Selección argentina en la Fecha FIFA A diferencia del equipo de Lionel Scaloni, Austria, Argelia y Jordania, las selecciones que integrarán el Grupo J junto a la Albiceleste en la cita mundialista, tendrán grandes partidos en amistosos de preparación. Por + Seguir en







Alaba (Austria), Mahrez (Algeria) y Al Tamari (Jordania), las figuras de sus equipos.

El Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México está cada vez está más cerca y, en esta Fecha FIFA de doble jornada, las Selecciones se preparan de la mejor manera para la cita mundialista. Así, Austria, Argelia y Jordania, los países que integrarán el Grupo J junto a la Albiceleste, tendrán grandes partidos en la mira.

A contramano del equipo de Lionel Messi y compañía, que enfrentará a los débiles combinados africanos de Mauritania y Zambia, los rivales mundialistas tendrán enfrente Selecciones de mayor jerarquía para aprovechar una de las últimas ventanas de preparación.

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: https://t.co/8kKbQXZWp6#_ pic.twitter.com/l1bKUcvTzf — Jordan FA - (@JordanFA) March 19, 2026 Austria, el rival más difícil que tendrá la Selección en el Mundial, tendrá su primera prueba del año frente Ghana, a partir de las 14 del viernes 27 en el Ernest-Happel-Stadion de Viena. Repetirá la misma sede para su segundo partido, contra Corea del Sur, el próximo martes 31 a las 15:45. A diferencia de Argentina, los dos rivales del conjunto europeo serán parte del Mundial.

El entrenador Ralf Rangnick anunció una lista de 28 futbolistas, con el capitán David Alaba (Real Madrid) como gran referente, el delantero veterano Marko Arnautovic y el experimentado atacante Michael Gregoritsch. La convocatoria tiene un atractivo especial para los aficionados ghaneses. El DT incluyó a Kevin Danso, defensor de raíces ghanesas, y a Carney Chukwuemeka, de ascendencia nigeriana, aportando doble nacionalidad al encuentro. En tanto, Paul Wanner jugará para Austria por primera vez, tras representar a Alemania en juveniles.

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#LesVerts | #123vivalAlgérie pic.twitter.com/FylQR8GuR2 — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 18, 2026 A raíz del conflicto bélico en Medio Oriente, Jordania no podrá jugar sus amistosos de local en Amán y debió cambiar de sede. Su primer compromiso será el viernes 27 frente a Costa Rica, que tendrá el estreno del argentino Fernando "Bocha" Batista como entrenador, a partir de las 13:30, mientras que el segundo encuentro será ante Nigeria, a las 14.