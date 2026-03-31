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Escándalo entre reconocidas modelos argentinas terminó con una separación

Una de ellas había confirmado su romance con un deportista hace algunos meses y todo habría finalizado por una tercera en discordia.

Se separó Chechu Bonelli.
Se separó Chechu Bonelli.Freepik

La reconocida modelo Cecilia Chechu Bonelli se separó de Facundo Pieres a pocos meses de confirmar su relación y, según contó la periodista Yanina Latorre, al polista le habría llegado un mensaje de su expareja Zaira Nara que le habría hecho tambalear sus sentimientos.

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En el programa SQP, la conductora contó que la separación fue confirmada por el deportista. “Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo ‘diferencias de agenda’”. Algo que sorprendió porque el vínculo había comenzado unas semanas atrás.

“Yo no sé si esto es tan así, porque él rápido me dijo que sí; generalmente, esperan. Entonces dije ‘está soltero, debe haber algo que se va a viralizarse y no quiere quedar mal’”, especuló Latorre. Pero contó por qué dudaba de la separación y todo tuvo sentido.

Aclaró: “Cortaron hace una semana. ¿Qué pasó? Él habría recibido un mensaje de Zaira Nara. Y eso paralizó su corazón, porque este tipo no se olvidó de Zaira Nara".

Zaira Nara y Facundo Pieres

Lo que habría sucedido, según contó Yanina, es que tuvieron un encuentro: “Coincidieron en Punta del Este el fin de semana pasado. Tengo que descular y despuntar si se vieron, porque me parece raro que el rápido te diga que sí. Yo sé que hablaron, pero no sé si se vieron”.

Y concluyó: “Ella le escribió por algo de la casa. Ustedes saben que Zaira se hizo una casa en Punta del Este y él se había hecho una mansión. Entonces le escribió para pedirle el contacto del constructor, del plomero y él la empezó a seguir en Instagram. No sé si a Zaira a él le importa. Esto me lo dice el entorno de él, que quedó de nuevo pasmado y la dejó a la otra”.

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