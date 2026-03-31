Viene Colapinto, ¿toca Bizarrap? La coincidencia que alimenta el rumor sobre la exhibición con el Fórmula 1 de Alpine El evento Road Show Buenos Aires que traerá un monoplaza al país por primera vez en 14 años también tendrá dos shows programados para completar la jornada. + Seguir en







¿Bizarrap con Colapinto? Redes sociales

El piloto Franco Colapinto correrá en el país en el evento Road Show Buenos Aires organizado por Dale Play, la productora que trae a cientos de músicos al país, y confirmaron que habrá dos shows durante la jornada, por lo que se especuló que uno de los artistas podría ser Bizarrap.

Colapinto se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires. El evento se desarrollará por la Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento en un circuito callejero de 2 kilómetros donde habrá dos showruns oficiales.

Por ese motivo, comenzó la especulación sobre la presencia de Bizarrap, ya que es artista exclusivo de Dale Play y uno de los sponsors de Franco, con quien tiene, también, una relación muy cercana: el productor lo ayudó a llegar a la Fórmula 2 y lo acompañó en algunas carreras, mientras que el piloto lleva su nombre en el casco. ¿Se dará?

Fórmula 1 Redes sociales La venta de entradas se llevará a cabo el 6 de abril de manera exclusiva con tarjeta de crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés desde las 16. Mientras que, la venta general será el 7 de abril desde las 16 con todos los medios de pago a través de enigmatickets.

El evento será el 26 de abril y tendrá al monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Fórmula One Teamm en las calles del barrio de Palermo por primera vez en 14 años.