Esta hilarante comedia romántica volvió a las tendencias en Netflix y es perfecta para el fin de semana: cómo se llama Protagonizada por la química explosiva entre Cameron Diaz y Ashton Kutcher, el film ha resurgido con fuerza entre las recomendaciones de la plataforma. + Seguir en







Las nuevas Películas que se suman a Netflix para entretener tu fin de semana

El catálogo de Netflix ha vuelto a coronar en sus tendencias de este último fin de semana de marzo de 2026 a un clásico moderno del género que nunca falla. Lo que hace que esta producción se mantenga vigente y lidere los rankings de visualización es su capacidad para equilibrar el humor físico con los tópicos clásicos del romance "de enemigos a amantes".

La trama, que arranca con una noche de excesos y un matrimonio accidental, se convierte rápidamente en una guerra de sexos por un premio millonario. Así, Locura de Amor en Las Vegas no solo ofrece entretenimiento puro, sino que también nos recuerda por qué Diaz y Kutcher fueron los reyes de este género durante años.

Sinopsis de Locura de amor en Las Vegas, la comedia romántica furor en Netflix -Locura de Amor en Las Vegas - Netflix - Películas Es una comedia romántica donde dos desconocidos se casan tras una noche de borrachera en Las Vegas. Allí, tras ganar $3 millones, un juez los obliga a convivir seis meses para acceder al dinero, desatando una guerra de sabotajes que termina en amor

Tráiler de Locura de amor en Las Vegas Embed - LOCURA DE AMOR EN LAS VEGAS TRAILER EN ESPAÑOL LATINO Reparto de Locura de amor en Las Vegas Cameron Diaz: Joy McNally.

Joy McNally. Ashton Kutcher: Jack Fuller.

Jack Fuller. Rob Corddry: Hater.

Hater. Lake Bell: Tipper.

Tipper. Jason Sudeikis: Mason.

Mason. Queen Latifah: Dra. Twitchell (consejeros).

Dra. Twitchell (consejeros). Zach Galifianakis: Dave "the Bear".

Dave "the Bear". Treat Williams: Jack Fuller Sr..

Jack Fuller Sr.. Dennis Farina: Banger.

Banger. Krysten Ritter: Kelly