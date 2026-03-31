Super Mario Bros: La película, ya está en Netflix y es el plan ideal para ver en familia: cuál es la trama Este film animado, que captó la atención de muchas familias, ya está disponible en la gran N roja en varias regiones, incluyendo Latinoamérica, tras su éxito en cines en 2023. + Seguir en







La cinta animada, producida por Illumination y Nintendo, narra la aventura de Mario y Luigi en el Reino Champiñón. Su disponibilidad en la plataforma varió según la fecha y el país.

Super Mario Bros: La película (2023) es una cinta de animación producida por Illumination en asociación con Nintendo y distribuida por Universal Pictures. Tras su estreno, se convirtió en un fenómeno global, recaudando más de 1.3 mil millones de dólares en la taquilla mundial.

Este film animado que captó la atención de muchas familias ya está disponible en Netflix en varias regiones, incluyendo Latinoamérica, tras su éxito en cines en 2023. La cinta animada, producida por Illumination y Nintendo, narra la aventura de Mario y Luigi en el Reino Champiñón. Su disponibilidad en la plataforma varió según la fecha y el país. Sin embargo, en Argentina ya se encuentra en la popular plataforma de streaming hace varios días del mes de marzo de 2026. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de casa, no te la podés perder este fin de semana largo.

Sinopsis de Super Mario Bros: La película, el estreno que ya está en Netflix Los hermanos Mario y Luigi, fontaneros de Brooklyn, son transportados a través de una tubería mágica a un mundo nuevo. Tras separarse, Mario emprende una aventura épica para rescatar a Luigi con la ayuda de la Princesa Peach y Toad.

SuperMario Tráiler de Super Mario Bros: La película Embed - Super Mario Bros. La Película - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD Reparto de Super Mario Bros: La película El reparto de Super Mario Bros.: La película (2023) cuenta con reconocidas estrellas de Hollywood para las voces originales y un destacado equipo de doblaje para la versión en español latino.

Chris Pratt como Mario

como Mario Charlie Day como Luigi

como Luigi Jack Black como Bowser

como Bowser Charles Martinet como Giuseppe

como Giuseppe Seth Rogen como Donkey Kong

como Donkey Kong Anya Taylor-Joy como Princesa Peach

como Princesa Peach Fred Armisen como Cranky Kong

como Cranky Kong Sebastian Maniscalco como Spike super mario