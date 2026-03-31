Muerte de Emiliano Sala: la millonaria indemnización que deberán pagarle a Nantes La Justicia francesa desestimó el reclamo del conjunto galés por más de 120 millones de euros que había iniciado y ordenó un pago de 480.000 euros a favor del club francés. Por + Seguir en







Emiliano Sala murió en enero de 2019 en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha Télam

La Justicia de Francia dio a conocer un fallo que le puso fin al extenso juicio que había entre Cardiff y Nantes por la muerte del futbolista argentino, Emiliano Sala. El Tribunal de Comercio francés rechazó la demanda presentada por el club galés y deberá pagarle una indemnización a Los Canarios.

El reclamo había sido impulsado por los galeses en 2023, cuando exigió una reparación económica de más de 120 millones de euros por supuestos daños deportivos, económicos y de imagen derivados de la muerte del delantero argentino, quien falleció de enero de 2019 en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha mientras viajaba para incorporarse a su nuevo club.

En ese entonces, Sala tenía 28 años y había sido transferido desde Nantes en una operación valuada en 17 millones de euros. En su demanda, Cardiff sostuvo que Nantes debía responder por presuntas negligencias vinculadas con la organización del vuelo privado, apuntando especialmente al rol del agente Willie McKay.

Sin embargo, el tribunal de Nantes descartó ese reclamo al considerar que el club francés no tuvo responsabilidad en la tragedia y además consideró que Los Canarios sufrieron un perjuicio moral por la prolongación del conflicto judicial.

Emiliano Sala mural Nantes AFP De cuánto será la indemnización que deberá pagarle Cardiff a Nantes De acuerdo con la sentencia, Cardiff deberá pagar un total de 480 mil euros, de los cuales 300.000 son por daño moral y otros 180.000 por gastos judiciales. En la audiencia estuvo presente Mercedes Taffarel, madre del propio Emiliano Sala.

El fallo llegó después de otros reveses judiciales para Cardiff, ya que tanto la FIFA como el TAS y la Justicia suiza ya se habían pronunciado previamente en favor del Nantes en la disputa por el traspaso.