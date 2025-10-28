El futbolista brasileño sorprendió con un conjunto elegante y moderno durante el cumpleaños de su hija Mavie, mientras mantiene la ilusión de regresar a la Selección para el Mundial 2026.

El presente de Neymar en el Santos no es el que se hubiese imaginado. El delantero brasileño intenta reencontrarse con el ritmo de competencia y recuperar la confianza que lo llevó a ser una de las máximas figuras del fútbol mundial, mientras que con el Peixe busca evitar la zona de descenso en el Brasileirao . En medio de todo esto, se muestra muy activo en las redes sociales, donde comparte alguno de sus looks más llamativos.

Neymar se tomó un respiro para celebrar un momento especial: el cumpleaños de su hija Mavie , fruto de su relación con Bruna Biancardi . La celebración fue una gran producción temática al estilo Disney , con decoración de ensueño, música, luces y juegos para los más chicos. El futbolista asistió con un look llamativo y elegante que rápidamente captó la atención de los invitados y de sus seguidores en redes sociales.

En las imágenes compartidas por la familia, se puede ver a Neymar luciendo una camisa de textura brillante en tonos tierra , combinada con un short del mismo tejido y un calzado en color arena , que aportó un toque sofisticado y relajado a la vez. El outfit resaltó por su armonía cromática , el corte contemporáneo y la mezcla de materiales , un estilo que confirma la afinidad del jugador con la moda y su preferencia por los looks que rompen esquemas sin perder elegancia.

Captura de pantalla 2025-10-28 093708

El mensaje de Neymar a Ancelotti para el Mundial 2026

Después de más de dos años sin jugar con la Selección de Brasil, Neymar atraviesa una etapa crucial en su carrera. Su última participación con la “Canarinha” fue en octubre de 2023, en el Estadio Centenario de Montevideo, cuando sufrió una rotura de ligamentos durante un partido ante Uruguay por las Eliminatorias. Aquella lesión lo dejó fuera de las canchas por casi un año y marcó un punto de inflexión en su trayectoria.

De cara al Mundial 2026, el panorama no parece sencillo. El actual técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, señaló que Neymar es un futbolista “indiscutible” en lo técnico, pero que su presencia dependerá de su estado físico. Por eso, el delantero trabaja con disciplina para alcanzar su mejor forma y demostrar que aún puede ser clave para su selección.

Ancelotti y Neymar

“Estoy entrenando, recuperándome bien e intentando estar al 100% físicamente para poder ayudar a Brasil a ganar nuevamente el Mundial”, declaró Neymar en una entrevista con la cadena brasileña O Globo. El jugador expresó además que representar a su país en una Copa del Mundo sigue siendo una experiencia “maravillosa”, y reafirmó su deseo de vivir una quinta participación con la selección nacional.