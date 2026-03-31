Aumenta la luz: el nuevo esquema tarifario para Edenor y Edesur a partir de abril Los usuarios de electricidad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) verán reflejado la suba en sus boletas. La medida se suma al incremento del gas dispuesto este lunes, en el marco del proceso de reducción de subsidios energéticos que el Gobierno puso en marcha a comienzos de año. Por + Seguir en







Los usuarios de Edesur y Edenor sufren un nuevo aumento a partir de abril. Redes Sociales

Los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufren un nuevo aumento en sus facturas de luz a partir de abril, que alcanzará a hogares, comercios, industrias y clubes de barrio, en el marco de la emergencia energética vigente desde diciembre de 2023.

La medida se implementó a través de varias resoluciones del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, publicadas este martes en el Boletín Oficial con la firma de su interventor, Néstor Marcelo Lamboglia.

Electricidad: de cuánto son los aumentos en Edenor y Edesur Las normas expresan que los incrementos responden a las revisiones tarifarias quinquenales y se ajustan según el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para Edesur, que cubre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano, el ajuste combina estos índices con la revisión quinquenal, y alcanza el 1,98%.

En tanto, Edenor, que abastece al noroeste del Gran Buenos Aires y la zona noroeste de la Capital Federal, aplicará un aumento del 2,04%.

El aumento afectará a usuarios residenciales con y sin subsidio, comercios e industrias. De igual manera, se aprobó el cuadro tarifario específico para los usuarios residenciales que continúan recibiendo subsidio, con vigencia desde la misma fecha. Los Clubes de Barrio y de Pueblo, junto a entidades de bien público incluidas en el listado del Ministerio de Turismo y Deportes, también tendrán un esquema tarifario propio, aprobado por el ENRE. La medida se suma al aumento de tarifas de gas dispuesto este lunes, en el marco del proceso de reducción de subsidios energéticos que el Gobierno puso en marcha a comienzos de año.