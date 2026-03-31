31 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Aumenta la luz: el nuevo esquema tarifario para Edenor y Edesur a partir de abril

Los usuarios de electricidad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) verán reflejado la suba en sus boletas. La medida se suma al incremento del gas dispuesto este lunes, en el marco del proceso de reducción de subsidios energéticos que el Gobierno puso en marcha a comienzos de año.

Por
Los usuarios de Edesur y Edenor sufren un nuevo aumento a partir de abril.

Los usuarios de Edesur y Edenor sufren un nuevo aumento a partir de abril.

Redes Sociales

Los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufren un nuevo aumento en sus facturas de luz a partir de abril, que alcanzará a hogares, comercios, industrias y clubes de barrio, en el marco de la emergencia energética vigente desde diciembre de 2023.

Más de 45 mil usuarios están sin luz en el AMBA. 
Te puede interesar:

Por el fuerte temporal, hubo más de 45 mil usuarios sin luz en el AMBA

La medida se implementó a través de varias resoluciones del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, publicadas este martes en el Boletín Oficial con la firma de su interventor, Néstor Marcelo Lamboglia.

Electricidad: de cuánto son los aumentos en Edenor y Edesur

Las normas expresan que los incrementos responden a las revisiones tarifarias quinquenales y se ajustan según el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para Edesur, que cubre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano, el ajuste combina estos índices con la revisión quinquenal, y alcanza el 1,98%.

En tanto, Edenor, que abastece al noroeste del Gran Buenos Aires y la zona noroeste de la Capital Federal, aplicará un aumento del 2,04%.

El aumento afectará a usuarios residenciales con y sin subsidio, comercios e industrias. De igual manera, se aprobó el cuadro tarifario específico para los usuarios residenciales que continúan recibiendo subsidio, con vigencia desde la misma fecha. Los Clubes de Barrio y de Pueblo, junto a entidades de bien público incluidas en el listado del Ministerio de Turismo y Deportes, también tendrán un esquema tarifario propio, aprobado por el ENRE.

La medida se suma al aumento de tarifas de gas dispuesto este lunes, en el marco del proceso de reducción de subsidios energéticos que el Gobierno puso en marcha a comienzos de año.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Cuenta DNI ofrece beneficios para que puedas hacer Inversiones con tu dinero gracias a los ahorros exclusivos

Descuentos especiales en el Mercado Bonaerense: cuánto podés ahorrar con Cuenta DNI en abril 2026

El dólar oficial, sin sobresaltos en marzo.

El dólar cierra marzo al alza y se aleja de los $1.400

INDEC dará a conocer un nuevo índice de pobreza.

INDEC dará a conocer el índice de pobreza del cierre del 2025

Las cuotas se descuentan directamente de los haberes.

Atención: quiénes pueden acceder a los nuevos créditos de $1.500.000 de ANSES en 2026

El programa busca ampliar el acceso al financiamiento formal.

Montos y cuotas disponibles para los nuevos créditos de ANSES en 2026

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC este martes 31 de marzo

Rating Cero

Florencia Peña con su nuevo look en tonos rojizos y mayor volumen.

La impresionante transformación de Florencia Peña: notable cambio de look

La plataforma de Netflix se presenta como un gran entretenimiento para Semana Santa.
play

Semana Santa 2026: las tres películas imperdibles sobre Pascuas para ver en Netflix

Tamara Paganini y Gastón Trezeguet (Archivo)
play

Gastón Trezeguet cruzó a Tamara Paganini por volver a Gran Hermano: "Quiero creer que va a devolver la plata"

Julieta Poggio.

Julieta Poggio: "No me veo siendo madre y mucha gente me juzga por eso"

Se acabó la espera: se estrenó el nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria

Se acabó la espera: se estrenó el nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria

Hasbulla, figura global, que mantiene vigencia entre polémicas y alto impacto digital.

Qué fue de la vida de Hasbulla, el influencer ruso con una rara enfermedad que hizo shows en Argentina

últimas noticias

Flavio Barreto fue el hombre que redujo al agresor en Santa Fe.

Tragedia en Santa Fe: el encargado de la escuela contó cómo fue el momento en el que mataron a Ian Cabrera

Hace 11 minutos
El Road Show de Franco Colapinto será el próximo 26 de abril en Palermo

Colapinto confirmó la exhibición en Argentina: con qué auto correrá en las calles de Palermo

Hace 17 minutos
Ataque y muerte en una escuela de Santa Fe: se conoció la primera imagen de la escopeta que usó el tirador

Ataque y muerte en una escuela de Santa Fe: se conoció la primera imagen de la escopeta que usó el tirador

Hace 37 minutos
Vista panorámica de Tandil y sus sierras emblemáticas.

La escapada cerca de Buenos Aires para Semana Santa 2026: tiene cabañas rústicas y hoteles boutique con spa

Hace 43 minutos
El lugar ofrece diferentes alternativas según el tipo de viaje.

Cuáles son las playas que tiene el pueblo brasileño más recomendado para hacer una escapada en 2026

Hace 46 minutos