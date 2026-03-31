Los modelos buscan reflejar identidad y tradición con algunos cambios visuales. Los valores son distintos según versión y público objetivo.

El lanzamiento de las camisetas de la Selección argentina para el Mundial 2026 genera expectativa entre los hinchas, tanto por sus diseños como por los valores que tendrán en el mercado. La indumentaria incluirá tanto el modelo titular como el alternativo , cada uno con características propias y distintas opciones de compra.

El contexto no es menor, ya que el equipo llegará a la próxima Copa del Mundo como vigente campeón luego de la consagración en Qatar 2022. Esto implica que, p or primera vez en este certamen, lucirá la tercera estrella en el escudo. En ese escenario, la marca encargada de vestir al seleccionado buscó reflejar esa identidad con propuestas que respetan la tradición, pero que también incorporan nuevos detalles visuales pensados para los hinchas.

El diseño principal mantiene la esencia clásica del conjunto nacional, con las t radicionales franjas blancas y celestes . En esta versión, el tono celeste presenta una transición que comienza más oscuro y se aclara hacia el centro, generando un leve efecto visual que la distingue.

Las mangas se presentan en color blanco, acompañadas únicamente por las tres tiras características de la marca en negro, sin agregados adicionales. En el pecho, el escudo con las tres estrellas se destaca junto a un logo en tono dorado, además del parche que identifica al equipo como campeón vigente.

En cuanto a los valores, la versión hincha tiene distintos precios según el público: $129.999 para hombres, $119.999 para mujeres y $99.999 para niños. Por otra parte, la edición jugador, con características técnicas profesionales, alcanza los $199.999.

Camiseta Argentina Adidas

Camiseta alternativa de la Selección argentina en el Mundial 2026: detalles y cuánto sale

El modelo suplente se diferencia por una propuesta más llamativa, con un color base negro que reemplaza los tonos habituales utilizados en versiones anteriores. El foco está puesto en los detalles, inspirados en el fileteado típico de los colectivos de Buenos Aires, con líneas en blanco, celeste y azul.

Las tres tiras de la marca aparecen en color blanco, generando contraste con el fondo oscuro y aportando equilibrio visual al conjunto. Este diseño logró una buena recepción entre los seguidores, que reconocieron el cambio respecto a versiones anteriores más convencionales.

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En términos de precios, esta camiseta también se comercializa en dos variantes. La versión jugador tiene un valor de $219.999, mientras que la edición hincha se ofrece a $149.999, siendo de las más caras en el catálogo de la marca.