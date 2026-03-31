31 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El precio de las camisetas titular y alternativa de la Selección argentina para el Mundial 2026

Los modelos buscan reflejar identidad y tradición con algunos cambios visuales. Los valores son distintos según versión y público objetivo.

Por
El diseño principal mantiene la esencia clásica del conjunto nacional.

El diseño principal mantiene la esencia clásica del conjunto nacional.

Adidas
  • La Selección argentina estrenará indumentaria con la tercera estrella en el Mundial 2026.

  • La camiseta titular mantiene el diseño tradicional con algunos nuevos detalles.

  • El modelo alternativo apuesta por un estilo negro con guiños culturales locales.

  • Los precios cambian según versión y público, con diferencias entre jugador e hincha.

El lanzamiento de las camisetas de la Selección argentina para el Mundial 2026 genera expectativa entre los hinchas, tanto por sus diseños como por los valores que tendrán en el mercado. La indumentaria incluirá tanto el modelo titular como el alternativo, cada uno con características propias y distintas opciones de compra.

Lionel Scaloni confirmó que Messi irá de titular, mientras Julián Álvarez y Nico González podrían ir al banco
Te puede interesar:

La Selección se despide del público argentino contra Zambia en La Bombonera

El contexto no es menor, ya que el equipo llegará a la próxima Copa del Mundo como vigente campeón luego de la consagración en Qatar 2022. Esto implica que, por primera vez en este certamen, lucirá la tercera estrella en el escudo. En ese escenario, la marca encargada de vestir al seleccionado buscó reflejar esa identidad con propuestas que respetan la tradición, pero que también incorporan nuevos detalles visuales pensados para los hinchas.

Camiseta Argentina

Camiseta titular de la Selección argentina en el Mundial 2026: detalles y cuánto sale

El diseño principal mantiene la esencia clásica del conjunto nacional, con las tradicionales franjas blancas y celestes. En esta versión, el tono celeste presenta una transición que comienza más oscuro y se aclara hacia el centro, generando un leve efecto visual que la distingue.

Las mangas se presentan en color blanco, acompañadas únicamente por las tres tiras características de la marca en negro, sin agregados adicionales. En el pecho, el escudo con las tres estrellas se destaca junto a un logo en tono dorado, además del parche que identifica al equipo como campeón vigente.

En cuanto a los valores, la versión hincha tiene distintos precios según el público: $129.999 para hombres, $119.999 para mujeres y $99.999 para niños. Por otra parte, la edición jugador, con características técnicas profesionales, alcanza los $199.999.

Camiseta Argentina

Camiseta alternativa de la Selección argentina en el Mundial 2026: detalles y cuánto sale

El modelo suplente se diferencia por una propuesta más llamativa, con un color base negro que reemplaza los tonos habituales utilizados en versiones anteriores. El foco está puesto en los detalles, inspirados en el fileteado típico de los colectivos de Buenos Aires, con líneas en blanco, celeste y azul.

Las tres tiras de la marca aparecen en color blanco, generando contraste con el fondo oscuro y aportando equilibrio visual al conjunto. Este diseño logró una buena recepción entre los seguidores, que reconocieron el cambio respecto a versiones anteriores más convencionales.

Camiseta Argentina

En términos de precios, esta camiseta también se comercializa en dos variantes. La versión jugador tiene un valor de $219.999, mientras que la edición hincha se ofrece a $149.999, siendo de las más caras en el catálogo de la marca.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Patson Daka es la mayor figura del equipo de Zambia. 

La historia de Patson Daka, figura de Zambia, rival de la Selección: dónde juega y el día que casi se quiebra el cuello de forma insólita

Lionel Messi fue suplente en el amistoso frente a Mauritania.

Argentina vs Zambia: el amistoso de la Scaloneta cambió de horario

Es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien y jode, aseguró Scaloni y abandonó la conferencia

Scaloni se quebró al hablar de la lesión de Panichelli y abandonó la conferencia

Lionel Scaloni dio por finalizada la conferencia cuando habló de la lesión de Panichelli y se emocionó

La advertencia de Scaloni a los jugadores de cara al Mundial 2026: "Tomaremos medidas"

Enzo Fernández en Chelsea.

Video: Enzo Fernández respondió si volverá a River y le hizo un guiño a Real Madrid

Zambia se prepara para enfrentar a Argentina.

La inesperada chicana de Zambia a la Selección argentina antes del amistoso: "No corre"

Rating Cero

Florencia Peña con su nuevo look en tonos rojizos y mayor volumen.

La impresionante transformación de Florencia Peña: notable cambio de look

La plataforma de Netflix se presenta como un gran entretenimiento para Semana Santa.
play

Semana Santa 2026: las tres películas imperdibles sobre Pascuas para ver en Netflix

Tamara Paganini y Gastón Trezeguet (Archivo)
play

Gastón Trezeguet cruzó a Tamara Paganini por volver a Gran Hermano: "Quiero creer que va a devolver la plata"

Julieta Poggio.

Julieta Poggio: "No me veo siendo madre y mucha gente me juzga por eso"

Se acabó la espera: se estrenó el nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria

Se acabó la espera: se estrenó el nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria

Hasbulla, figura global, que mantiene vigencia entre polémicas y alto impacto digital.

Qué fue de la vida de Hasbulla, el influencer ruso con una rara enfermedad que hizo shows en Argentina

últimas noticias

Flavio Barreto fue el hombre que redujo al agresor en Santa Fe.

Tragedia en Santa Fe: el encargado de la escuela contó cómo fue el momento en el que mataron a Ian Cabrera

Hace 11 minutos
El Road Show de Franco Colapinto será el próximo 26 de abril en Palermo

Colapinto confirmó la exhibición en Argentina: con qué auto correrá en las calles de Palermo

Hace 17 minutos
Ataque y muerte en una escuela de Santa Fe: se conoció la primera imagen de la escopeta que usó el tirador

Ataque y muerte en una escuela de Santa Fe: se conoció la primera imagen de la escopeta que usó el tirador

Hace 37 minutos
Vista panorámica de Tandil y sus sierras emblemáticas.

La escapada cerca de Buenos Aires para Semana Santa 2026: tiene cabañas rústicas y hoteles boutique con spa

Hace 43 minutos
El lugar ofrece diferentes alternativas según el tipo de viaje.

Cuáles son las playas que tiene el pueblo brasileño más recomendado para hacer una escapada en 2026

Hace 46 minutos