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Semana Santa 2026: las tres películas imperdibles sobre Pascuas para ver en Netflix

Un repaso por los títulos disponibles en la plataforma de streaming para reflexionar y disfrutar durante este fin de semana largo.

La plataforma de Netflix se presenta como un gran entretenimiento para Semana Santa.

La plataforma de Netflix se presenta como un gran entretenimiento para Semana Santa.

La Semana Santa es una de las conmemoraciones más importantes del calendario cristiano, destinada a recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En este 2026, la celebración comenzó el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y culmina el 5 de abril con la Pascua de Resurrección.

En “Mother Knows Best”, la serie retrocede hasta 1998 para narrar la desaparición de Irene Silverman, una mujer de la alta sociedad neoyorquina. Sin rastros de su cuerpo, la investigación se apoyó en indicios inquietantes hallados en el departamento de su inquilino.
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Su origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando los fieles comenzaron a recrear los últimos días de Cristo en Jerusalén como una forma de renovar su fe. Hoy, más allá de lo religioso, se ha consolidado como un tiempo de reflexión y reunión familiar en todo el mundo.

Las plataformas de streaming se convierten en el aliado ideal para estas fechas, y Netflix cuenta en su catálogo con producciones que abordan dilemas profundos sobre la fe y la humanidad. Te presentamos tres recomendaciones que podés encontrar en la plataforma para ver este fin de semana largo, en el marco de Semana Santa.

Los dos papas

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Esta producción original de Netflix, dirigida por el brasileño Fernando Meirelles, ofrece un vistazo íntimo y fascinante a uno de los momentos más trascendentales en la historia moderna de la Iglesia Católica: la transición entre el papa Benedicto XVI y el papa Francisco.

Protagonizada por los magistrales Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, la película se centra en una serie de encuentros imaginados —pero basados en hechos reales— donde dos visiones opuestas del mundo colisionan y, finalmente, encuentran puntos de contacto a través del perdón y la comprensión. "Los dos papas" explora el peso de la responsabilidad, las crisis de fe y la necesidad de cambio en una institución milenaria. Es una opción ideal para quienes buscan un relato reflexivo con toques de humor y una profunda carga emocional.

La pasión de Cristo

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Dirigida por Mel Gibson, esta película se mantiene como uno de los relatos más crudos, impactantes y visualmente poderosos sobre las últimas doce horas de la vida de Jesús de Nazaret. Hablada en arameo, latín y hebreo, la obra busca un realismo histórico que sumerge al espectador en el sufrimiento y el sacrificio de Cristo, interpretado por Jim Caviezel.

Más allá de la controversia que generó en su estreno por su violencia explícita, el film se destaca por su capacidad de transmitir una devoción absoluta y el peso espiritual de la redención. La dirección artística y la banda sonora crean una atmósfera de solemnidad única que invita a la introspección. A dos décadas de su estreno, este clásico se vuelve tendencia cada año durante la Semana Santa.

Pablo, apóstol de Cristo

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Protagonizada por James Faulkner y nuevamente por Jim Caviezel (esta vez en el papel de Lucas), esta película narra los últimos días de Pablo de Tarso mientras espera su ejecución en una oscura celda de la prisión Mamertina en Roma, bajo el mandato del emperador Nerón.

La trama se centra en el riesgo que corre Lucas al visitar al apóstol para transcribir sus palabras y convertirlas en lo que hoy conocemos como parte del Nuevo Testamento, ofreciendo un mensaje de esperanza a una comunidad cristiana perseguida y temerosa.

Es una historia sobre la resistencia del espíritu frente a la tiranía y cómo el amor puede vencer al odio incluso en las circunstancias más desesperantes. Con una ambientación sombría pero esperanzadora, "Pablo, apóstol de Cristo" es un cierre perfecto para una maratón de Semana Santa.

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