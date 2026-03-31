Tren Sarmiento: anunciaron recorrido limitado por Semana Santa

El servicio del tren Sarmiento se verá interrumpido durante Semana Santa por la renovación de un enlace de vías y trabajos en dos cruces a bajo nivel en Caballito y Villa Luro, a cargo del Gobierno de la Ciudad. Además, circulará con horario de domingo y feriados.
Los trenes no circularán entre Once y Liniers por la construcción de dos cruces bajo nivel. De este modo, solo funcionará desde Moreno a Liniers y viceversa con cronograma especial. Sin embargo, las obras también impactarán en la estación Morón.
En lo que respecta a la estación Morón, los trenes que sale con destino a Liniers se detienen en un andén provisorio con acceso por las calles Sarmiento y Azcuénaga.
En cuanto a los horarios, durante los primeros días de la semana habrá ajustes en las primeras salidas y en los últimos servicios, cuyo horario final será a las 22:29 desde Once hacia Moreno. También se verán modificados los horarios de los servicios desde y hacia Merlo y Moreno, con algunas cancelaciones en franjas nocturnas y de madrugada.
Producto de la Semana Santa, quienes deban desplazarse en transporte público dentro de la ciudad porteña deberán considerar cambios en las frecuencias:
Los colectivos funcionarán el jueves con cronograma de sábado y el viernes con el de feriado/domingo.
En el caso del subte, circulará ambos días, aunque el viernes lo hará con horario de domingo.
En cuanto al sistema Ecobici, permanecerá cerrado durante toda la extensión del feriado religioso.