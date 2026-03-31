31 de marzo de 2026 Inicio
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Tren Sarmiento: anunciaron recorrido limitado por Semana Santa

La restricción será desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5 por una renovación de un enlace en las vías y trabajos en dos cruces bajo nivel. ¿Cómo funcionará el servicio?

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¿Cómo funcionará el tren Sarmiento?

¿Cómo funcionará el tren Sarmiento?

El servicio del tren Sarmiento se verá interrumpido durante Semana Santa por la renovación de un enlace de vías y trabajos en dos cruces a bajo nivel en Caballito y Villa Luro, a cargo del Gobierno de la Ciudad. Además, circulará con horario de domingo y feriados.

En abril regirá un incremento enlas tarifas de transportes públcos y peajes. 
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Los trenes no circularán entre Once y Liniers por la construcción de dos cruces bajo nivel. De este modo, solo funcionará desde Moreno a Liniers y viceversa con cronograma especial. Sin embargo, las obras también impactarán en la estación Morón.

En lo que respecta a la estación Morón, los trenes que sale con destino a Liniers se detienen en un andén provisorio con acceso por las calles Sarmiento y Azcuénaga.

tren sarmiento

En cuanto a los horarios, durante los primeros días de la semana habrá ajustes en las primeras salidas y en los últimos servicios, cuyo horario final será a las 22:29 desde Once hacia Moreno. También se verán modificados los horarios de los servicios desde y hacia Merlo y Moreno, con algunas cancelaciones en franjas nocturnas y de madrugada.

Producto de la Semana Santa, quienes deban desplazarse en transporte público dentro de la ciudad porteña deberán considerar cambios en las frecuencias:

  • Los colectivos funcionarán el jueves con cronograma de sábado y el viernes con el de feriado/domingo.
  • En el caso del subte, circulará ambos días, aunque el viernes lo hará con horario de domingo.
  • En cuanto al sistema Ecobici, permanecerá cerrado durante toda la extensión del feriado religioso.
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