Tren Sarmiento: anunciaron recorrido limitado por Semana Santa La restricción será desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5 por una renovación de un enlace en las vías y trabajos en dos cruces bajo nivel. ¿Cómo funcionará el servicio? Por + Seguir en







¿Cómo funcionará el tren Sarmiento?

El servicio del tren Sarmiento se verá interrumpido durante Semana Santa por la renovación de un enlace de vías y trabajos en dos cruces a bajo nivel en Caballito y Villa Luro, a cargo del Gobierno de la Ciudad. Además, circulará con horario de domingo y feriados.

Los trenes no circularán entre Once y Liniers por la construcción de dos cruces bajo nivel. De este modo, solo funcionará desde Moreno a Liniers y viceversa con cronograma especial. Sin embargo, las obras también impactarán en la estación Morón.

En lo que respecta a la estación Morón, los trenes que sale con destino a Liniers se detienen en un andén provisorio con acceso por las calles Sarmiento y Azcuénaga.

tren sarmiento Télam En cuanto a los horarios, durante los primeros días de la semana habrá ajustes en las primeras salidas y en los últimos servicios, cuyo horario final será a las 22:29 desde Once hacia Moreno. También se verán modificados los horarios de los servicios desde y hacia Merlo y Moreno, con algunas cancelaciones en franjas nocturnas y de madrugada.

Producto de la Semana Santa, quienes deban desplazarse en transporte público dentro de la ciudad porteña deberán considerar cambios en las frecuencias:

Los colectivos funcionarán el jueves con cronograma de sábado y el viernes con el de feriado/domingo.

funcionarán el jueves con cronograma de sábado y el viernes con el de feriado/domingo. En el caso del subte, circulará ambos días, aunque el viernes lo hará con horario de domingo.

circulará ambos días, aunque el viernes lo hará con horario de domingo. En cuanto al sistema Ecobici, permanecerá cerrado durante toda la extensión del feriado religioso.