Messi combina elegancia y comodidad: así es su look con traje oscuro, camisa a rayas y sneakers blancos

El capitán del Inter Miami anunció la renovación de su contrato con el club. Lo hizo a través de un video que grabó en el nuevo estadio y en el que lució un conjunto sobrio, pero relajado.

Por
Messi sorprendió con su elegancia.

  • Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028.
  • Para el anuncio oficial, eligió un look que combina comodidad y elegancia.
  • Usó un traje marrón oscuro, de corte clásico y moderno, y una camisa a rayas.
  • Lo combinó con unas zapatillas deportivas blancas que aportaron contraste.
Carmona acaba de debutar en el club número 50 de su carrera.
La historia de Robert Carmona, el futbolista más longevo del mundo: cuántos años tiene

No importa si está adentro o afuera de la cancha: cada vez que aparece en público, los ojos de todo el mundo se posan sobre Lionel Messi. El rosarino revolucionó el mundo del fútbol al anunciar que renovó su contrato con el Inter Miami y, al mismo tiempo, sorprendió con un look que combina elegancia y comodidad.

Para grabar el video con el que anunció la noticia en redes sociales, el capitán de Las Garzas eligió un saco de color marrón oscuro, de corte clásico y bien ajustado. Debajo llevó una camisa con un diseño de rayas finas en tonos blanco y azul claro, abotonada casi hasta el cuello para darle un toque formal.

En la parte inferior usó pantalones del mismo color marrón que el saco, con un corte recto y moderno, y los combinó con zapatillas blancas de estilo deportivo. Este contraste con el estilo formal del traje le aportó comodidad y un aire relajado al conjunto. Como accesorio, lució únicamente un reloj.

Lionel Messi look

Messi renovó con Inter Miami

Inter Miami anunció este jueves que Lionel Messi, capitán del equipo, renovó su vínculo con el club hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS). La foto oficial se hizo dentro del nuevo estadio, que está en plena construcción y se inaugurará el año que viene.

"Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar", afirmó el rosarino en un comunicado.

"Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular", afirmó.

