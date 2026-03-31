La impresionante transformación de Florencia Peña: notable cambio de look La actriz sorprendió con una estética renovada que generó repercusión inmediata en redes sociales y múltiples reacciones entre seguidores y figuras del medio. + Seguir en







Florencia Peña con su nuevo look en tonos rojizos y mayor volumen. Redes Sociales

Florencia Peña presentó una renovación estética que incluyó modificaciones en color, largo y volumen del cabello, generando una fuerte repercusión digital.

La publicación del nuevo estilo acumuló miles de interacciones y comentarios que reflejaron tanto sorpresa como elogios por la propuesta.

El cambio formó parte de una exploración visual sostenida en el tiempo, con una transición progresiva hacia tonos más cálidos.

La imagen difundida evidenció un resultado final audaz que reforzó su perfil versátil dentro del ámbito artístico. La impresionante transformación de Florencia Peña volvió a ubicarla en el centro de la escena tras mostrarse con un cambio de look que rápidamente generó conversación en redes sociales. Fiel a un estilo en constante evolución, la actriz apostó por una renovación que no pasó desapercibida.

En la imagen difundida, se la observa con un cabello en tonos rojizos, con mayor intensidad y profundidad respecto a sus elecciones anteriores. El peinado suma extensiones que aportan largo y volumen, enmarcando el rostro con ondas suaves y un acabado prolijo que resalta sus facciones, mientras que el outfit claro con detalles brillantes acompaña la propuesta estética.

El proceso de cambio fue progresivo, iniciado con un castaño y llevado hacia una paleta más cálida que intensificó su imagen. La publicación acumuló miles de “me gusta” y comentarios, con interacciones destacadas como la de Lizy Tagliani, lo que evidenció el impacto inmediato que tuvo la transformación en redes sociales.

Flor Peña cambio de look Flor Peña mostró un cambio de look con tonos rojizos, extensiones y mayor volumen que generó miles de reacciones en redes sociales. @flor_de_p Así es el jardín con pileta que tiene Flor Peña en su casa de Salta El área exterior de la propiedad se presenta como uno de los espacios más destacados, con una pileta de estilo rústico ubicada en un punto central del parque. El agua turquesa contrasta con los bordes de lajas claras, mientras que el entorno natural aporta una vista directa hacia la laguna que rodea el terreno.

El jardín que acompaña este sector combina vegetación autóctona con especies diversas, alcanzando más de 200 variedades que generan un entorno verde y frondoso. En este contexto, se incorpora un patio con inspiración tailandesa, donde la madera, los textiles y los objetos artesanales construyen un ambiente orientado a la contemplación.

Desde la galería techada se integra todo el paisaje, con una disposición de muebles de madera, almohadones blancos y una hamaca colgante que invitan a la permanencia. La presencia de una estatua de Buda junto a la piscina refuerza la impronta espiritual del espacio, consolidando una estética donde cada elemento dialoga con el entorno natural. Casa de Flor Peña en Salta En su casa de Salta, Flor Peña tiene un jardín con pileta rústica, vegetación diversa y vistas a la laguna que definen el espacio exterior. @flor_de_p A su vez, la escala del lugar se evidencia en los desniveles y escalones que atraviesan el parque, aportando dinamismo al recorrido. En los registros compartidos se perciben comentarios que reflejan esta característica, dando cuenta de un diseño pensado para integrarse con el relieve natural y potenciar la experiencia dentro del espacio.

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