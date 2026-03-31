A un día del ataque, cómo evolucionan los adolescentes heridos en la escuela de Santa Fe

De ocho jóvenes que habían resultado con lesiones, seis fueron dados de alta. De los dos restantes, uno permanece internado en Santa Fe y otro en Rafaela.

A casi un día del trágico tiroteo en una escuela de Santa Fe, donde un adolescente mató a un compañero , desde el hospital donde permanece internado uno de los menores heridos llevaron tranquilidad sobre su estado de salud.

El paciente es un menor de 13 años y fue uno de los ocho heridos durante el violento episodio. Con el correr de las horas, seis de ellos fueron dados de alta. D ebido a la gravedad, uno de ellos fue derivado al hospital de Rafaela y otro, al Orlando Alassia, donde se espera por su recuperación.

El director del Hospital Alassia, el doctor Pablo Ledesma, brindó detalles sobre su evolución: “El paciente llegó ingresado desde Rafaela, previo paso por primeras atenciones en el centro de San Cristóbal. Tras su estabilización, llegó lúcido y estable”.

Según explicó, el menor se encuentra bajo observación: “ Permanece internado en la sala de cuidados especiales de nuestro hospital para monitoreo y control clínico, dado que no presenta ninguna complicación salvo heridas de perdigones que no revisten gravedad”.

En esa línea, remarcó que las lesiones no comprometen órganos vitales: “Se trata de heridas superficiales de perdigones por los disparos, que no revisten importancia porque no comprometen estructuras ni órganos vitales”.

El profesional también destacó la evolución favorable en las primeras horas de internación: “A menos de 24 horas de su ingreso ha tenido una muy buena evolución, aunque es prematuro plantear el alta”.

Además del seguimiento clínico, Ledesma señaló que el abordaje incluye contención emocional. “Desde el día de ayer la Jefa del área de Salud Mental realiza un abordaje integral para brindar contención a él, a su madre y al resto de la familia”, detalló en diálogo con C5N.

Por otra parte, desde el gobierno de la provincia de Santa Fe informaron que el segundo joven herido fue trasladado al Hospital de Rafaela, donde continúa internado en sala de internación general de ese establecimiento, con una evolución estable de sus lesiones superficiales.

Quién era Ian Cabrera, el adolescente asesinado por un compañero en una escuela de Santa Fe

Una verdadera tragedia se vivió en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno ingresó armado, disparó y asesinó a un compañero de 13 años.

De acuerdo a los primeros reportes, el dramático episodio ocurrió durante la mañana de este lunes, poco después del ingreso de los chicos cuando el adolescente de 15 sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Varios alumnos resultaron heridos: dos de mayor gravedad y seis con heridas leves.

Ian Cabrera

Ian Cabrera tenía 13 años.

El adolescente asesinado fue identificado como Ian Cabrera y cursaba en el primer año de la secundaria. Era hijo único y simpatizante de River. También jugaba al fútbol en el Club Independiente de San Cristóbal, donde era muy querido por sus compañeros, y su referente era el mediocampista Enzo Pérez.

Por su parte el agresor, que cursa el tercer año en la misma institución, fue identificado y rápidamente quedó bajo custodia mientras la Justicia provincial avanza con la investigación para tratar de determinar la causa de la agresión.

"El hecho ocurrió aproximadamente 7:30. A esa hora recibo el llamado de mi hija llorando, desesperada que había un alumno con un arma tirando tiros en la escuela. En esa desesperación, salí a buscarla y me dijo que salieron corriendo por detrás de la escuela, otros saltaron el alambrado y otros saltaron de las ventanas", relató María José la mamá de una de las alumnas que estuvieron presente en el colegio.

La mujer relató una situación de total desesperación cuando regresó al ver a los estudiantes "corriendo para todos lados con caras de perdidos sin saber dónde ir". De acuerdo al relato de los propios chicos, el agresor “entró con una escopeta en un estuche de guitarra y efectuó varios disparos”.

"Escuchar el relato de los chicos el terrible. Ellos quedaron muy en shock, aparentemente el chico iba a tercer año de la secundaria, es conocido de la ciudad, nos conocemos. Mi hija dice que disparó por disparar, no contra alguien en particular", agregó en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.