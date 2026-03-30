30 de marzo de 2026 Inicio
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Argentina vs Zambia: el amistoso de la Scaloneta cambió de horario

El partido entre la Selección argentina y el equipo africano comenzará más tarde de lo previsto en La Bombonera.

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Lionel Messi fue suplente en el amistoso frente a Mauritania.

Lionel Messi fue suplente en el amistoso frente a Mauritania.

En la antesala de su último compromiso en territorio nacional previo al Mundial, la Selección Argentina se medirá con Zambia en La Bombonera. Será el segundo encuentro de la Albiceleste tras haber vencido 2-1 a Mauritania el pasado viernes y comenzará más tarde de lo previsto.

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El partido, que estaba pautado para las 20.15, se retrasó 15 minutos y finalmente comenzará a las 20.30. Así lo informó la AFA en un comunicado oficial, sin dar detalles sobre las razones del cambio. No obstante, se presume que la modificación busca facilitar la llegada de los hinchas al estadio en un día laboral.

Las entradas para ver al astro del fútbol Lionel Messi y al resto de la Scaloneta se pusieron a disposición desde el viernes 27 de marzo a las 12 del mediodía. La compra se realiza exclusivamente de manera online a través del sitio Deportick.com, mientras que el retiro de los tickets podrá efectuarse entre el sábado 28 y el lunes 30 de marzo en las boleterías del estadio de Huracán, en el horario de 9 a 15.

messi seleccion mauritania

El Estadio Alberto J. Armando abrirá sus puertas a las 16:15 horas y se podrá disfrutar de los shows musicales pautados tal como ocurrió en el partido contra Mauritania. AFA confirmó que Rodrigo Tapari y Los Totora estarán a cargo del espectáculo y dejó entrever que habrá otros artistas sorpresa. "Otros artistas de primer nivel que se confirmarán en los próximos días", adelantaron.

Los artistas ya fueron confirmados el domingo por la noche: Tiago PZK, Yami Safdie y Fran de Cruzando el Charco. De esta manera, la Scaloneta se despedirá del país con la ilusión de repetir la hazaña de 2022 en Qatar.

Los precios de las entradas se mantienen igual que en el amistoso contra Mauritania: desde $90.000 en las generales hasta $490.000 en las preferenciales.

    • General: $90.000
    • Menores (hasta 10 años) en popular: $25.000
    • Platea alta: entre $150.000 y $200.000
    • Platea media: entre $330.000 y $350.000
    • Platea baja: $350.000
    • Preferencial: $490.000

Los menores desde 3 años deben pagar platea completa. Las personas con discapacidad deben gestionar su acceso en el portal durante la venta general, ya que sin entrada retirada previamente no podrán ingresar el día del partido.

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