Argentina vs Zambia: el amistoso de la Scaloneta cambió de horario El partido entre la Selección argentina y el equipo africano comenzará más tarde de lo previsto en La Bombonera. Por + Seguir en







Lionel Messi fue suplente en el amistoso frente a Mauritania.

En la antesala de su último compromiso en territorio nacional previo al Mundial, la Selección Argentina se medirá con Zambia en La Bombonera. Será el segundo encuentro de la Albiceleste tras haber vencido 2-1 a Mauritania el pasado viernes y comenzará más tarde de lo previsto.

El partido, que estaba pautado para las 20.15, se retrasó 15 minutos y finalmente comenzará a las 20.30. Así lo informó la AFA en un comunicado oficial, sin dar detalles sobre las razones del cambio. No obstante, se presume que la modificación busca facilitar la llegada de los hinchas al estadio en un día laboral.

Las entradas para ver al astro del fútbol Lionel Messi y al resto de la Scaloneta se pusieron a disposición desde el viernes 27 de marzo a las 12 del mediodía. La compra se realiza exclusivamente de manera online a través del sitio Deportick.com, mientras que el retiro de los tickets podrá efectuarse entre el sábado 28 y el lunes 30 de marzo en las boleterías del estadio de Huracán, en el horario de 9 a 15.

messi seleccion mauritania

El Estadio Alberto J. Armando abrirá sus puertas a las 16:15 horas y se podrá disfrutar de los shows musicales pautados tal como ocurrió en el partido contra Mauritania. AFA confirmó que Rodrigo Tapari y Los Totora estarán a cargo del espectáculo y dejó entrever que habrá otros artistas sorpresa. "Otros artistas de primer nivel que se confirmarán en los próximos días", adelantaron.