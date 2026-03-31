Los penales de Goyco en Italia 1990, en HD gracias a la tecnología japonesa La cadena nipona NHK registró algunos partidos de aquel Mundial en alta definición, cuando era una tecnología todavía en desarrollo. Hoy, es posible verlos con gran nivel de detalle. Por + Seguir en







Sergio Goycochea, héroe de los penales en el Mundial Italia 1990. NHK

Hoy en día, promediando la segunda mitad del siglo XXI, ver un partido de fútbol en calidad HD es una experiencia común. Lo que actualmente tenemos a un botón de distancia se lo debemos en gran parte al ímpetu de los japoneses, quienes experimentaron durante décadas con esa tecnología para poder disfrutar los detalles de cada encuentro. En ese camino, uno de los encuentros registrados fue Argentina - Yugoslavia en el Mundial de Italia 1990, que erigió a Sergio Goycochea como uno de los grandes héroes de los tres palos de nuestra historia.

El empate en cero en cuartos de final ante los balcánicos, que concluyó tras la emocionante definición por penales, fue uno de los trece partidos filmados en alta definición por la Corporación Radiodifusora de Japón (NHK por sus siglas en japonés), en colaboración con la también cadena pública italiana RAI.

Los nipones venían realizando pruebas desde la década del 60. Para 1990, esa tecnología seguía siendo cara, y algunos partidos se proyectaban en cines y plazas públicas a través de Hi-Vision, el sistema analógico de NHK. En 1994 y 1998 siguieron perfeccionando los experimentos con varios partidos en HD experimental solo para Japón, hasta que estuvo disponible masivamente en el Mundial 2002, el primero en suelo asiático.

Hi-Vision ofrecía transmisión en 1125 líneas, más del doble de la resolución vertical del estándar NTSC de 60 Hz predominante en Japón. El número preciso fue elegido para cumplir con los requisitos mínimos para la calidad de imagen para un espectador con buena visión, mientras que es una relación entera conveniente a las 525 líneas de NTSC (15:7) y las 625 líneas de PAL (9:5).

Este sistema también introdujo un cambio a la relación de aspecto 16:9 de las 4:3 más tradicionales utilizadas en la televisión analógica convencional. El nuevo estándar también trajo consigo un audio mejorado, con cuatro canales independientes, izquierda, centro, derecha y trasera, en lo que se denominó "modo 3-1", similar al Dolby Surround de mediados de los años ochenta, aunque con un único canal de sonido trasero.

Argentina - Yugoslavia del Mundial de Italia 1990, en HD El choque de cuartos de final con el ya desaparecido país europeo fue registrado en alta definición por los japoneses de la cadena pública NHK. Embed Copa do Mundo de 1990 na Itália - Yugoslavia x Argentina em HD na transmissão teste da TV Japonesa NHK do sistema Hi-Vison.



Simplesmente absurdo. O Japão ta muito a frente do seu tempo. https://t.co/jxM4jArc89 pic.twitter.com/EGbeNue4DO — FBI Bahia City (@FBI_BahiaCity) March 30, 2026