Si bien fue una pieza fundamental en las últimas décadas, en el último tiempo quedó relegado. Sin embargo, la lesión del arquero titular, Ángel Malagón, podría abrirle una puerta al histórico de la Tri.

Este Mundial 2026 estará atravesado por las despedidas en dichas competencias de íconos globales como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, marcando una era de elegancia, récords y liderazgo en el campo de juego, pero también hay otro protagonista silencioso que desafía la lógica y podría quedar en la historia junto a estos dos jugadores exquisitos: Guillermo “Memo” Ochoa .

Es que, mientras el mundo del fútbol se prepara para decirle adiós a los capitanes argentino y portugués, Ochoa podría quedar en la historia de México desde un lado más silencioso, más reactivo, pero igual de determinante . Con su melena inconfundible, Memo construyó una carrera singular, donde el brillo no siempre estuvo en los clubes, pero sí, y de manera contundente, en el escenario más grande de todos, como las Copas del Mundo.

Messi tuvo su consagración definitiva en Qatar 2022 , levantando la copa con la Selección argentina, Cristiano dejó momentos icónicos con su Portugal, aunque sin poder alcanzar el título. En cambio, Ochoa, sin trofeos mundiales, construyó algo distinto con actuaciones que quedan grabadas como hazañas individuales .

En el último campeonato mundialista, se vivió como el cierre de una era donde volvió a dejar escrita una página más de su extensa carrera de sostener a México cuando más lo necesitaba: atajó un penal clave ante Polonia, reafirmando una constante de su carrera y aparecer en los momentos grandes.

Si el próximo Mundial marca el adiós definitivo de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, también podría ser el cierre para Guillermo “Memo” Ochoa, porque si bien en la última competencia mundialista volvió a ser clave, tras ello, en México, inició un recambio donde quedó relegado de convocatorias, pero cuando parecía que ese era su fin, la vida da vueltas.

Ochoa siguió siendo convocado en 2023, incluso como capitán y campeón de la Copa Oro, pero con el correr de 2024 y 2025, empezó a perder lugar en la idea de renovación. Fue dejado afuera en algunos torneos importantes, como parte de un recambio generacional. Incluso llegó a estar varios meses sin jugar con la Tri: estuvo 255 días sin ser convocado, casi 500 días sin sumar minutos, y ahí parecía que su ciclo estaba terminado.

Pero en los últimos amistosos en el 2026 su nombre volvió a aparecer, ya que fue citado para partidos ante Portugal y Bélgica, choques claves como parte de la preparación rumbo a la competencia mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio hasta el 19 de julio.

Guillermo Memo Ochoa - México

Su regreso se dio también por un contexto de lesiones, por lo que las chances para Ochoa aumentaron considerablemente, ya que el arquero titular de la selección Tricolor, Ángel Malagón, sufrió la rotura del tendón de Aquiles, por lo que tendrá al menos seis meses de recuperación y se perderá la cita mundialista.

En caso de decir presente, Memo disputará su sexta edición de la competición más importante a nivel selecciones y compartiría este récord con los dos mejores jugadores, como Messi y Ronaldo. Pero también le sacaría el récord a otro arquero mexicano, Antonio Carbajal, quien se convirtió en el único guardameta en disputar cinco Mundiales consecutivamente.

La historia de Memo Ochoa en los Mundiales

La primera participación de Guillermo “Memo” Ochoa en un Mundial fue en Alemania 2006, aunque no sumó minutos en dicha edición ni en la de Sudáfrica 2010. En Brasil 2014 tuvo una muy buena actuación, con partidos memorables como el del 0 a 0 frente a Brasil en la fase de grupos, aunque quedaron eliminados en los octavos de final.

En Rusia 2018 también tuvo un rol importante para que su selección llegue a los octavos de final, aunque nuevamente se quedaron eliminados en dicha instancia. Su última participación fue en Qatar 2022 y la actuación en general de la selección mexicana fue muy pobre y se despidió en la fase de grupos.

La imagen más memorable de Ochoa en dicha edición fue por el golazo que le hizo Lionel Messi para abrir el marcador en el partido que terminaría 2 a 0 a favor de los luego campeones del mundo.

Guillermo Memo Ochoa Qatar 2022

Memo Ochoa podría romper el récord de Antonio Carbajal, primer arquero mexicano en disputar 5 mundiales

Antonio Carbajal, fallecido en 2023, estableció un récord inédito en México al representar a su país en cinco Mundiales consecutivos durante una época en la que las carreras de los futbolistas solían ser más cortas.

Conocido como La Tota, abrió un camino que más tarde sería seguido por otras figuras del fútbol internacional, aunque su nombre quedó registrado como el pionero de esta marca histórica.

Carbajal disputó su primer partido en una Copa del Mundo nada más y nada menos que en el estadio Maracaná durante el encuentro inaugural del torneo de 1950 en Brasil, cuando la Tricolor se enfrentó al equipo anfitrión.

Antonio Carbajal México

A lo largo de su carrera mundialista, Carbajal participó en cinco ediciones consecutivas: 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. En todas ellas tuvo participación, lo que le valió el apodo de “El Cinco Copas”.

Su marca fue inédita durante décadas, hasta el Mundial 1998, cuando el alemán Lothar Matthäus igualó el registro al disputar también cinco torneos mundialistas. Con el paso del tiempo, la lista de futbolistas con cinco Copas del Mundo creció e incorporó a jugadores de distintas generaciones. Sin embargo, el mérito de La Tota radica en haber sido el primero en lograrlo en una etapa del fútbol muy distinta a la actual.

A casi seis décadas de su última participación mundialista, el registro del guardameta mexicano sigue siendo un punto de referencia en la historia de los Mundiales. Con el Mundial 2026 próximo a disputarse, su nombre podría estar apenas un peldaño por debajo de Messi, Cristiano y Memo Ochoa quienes podrían establecer una nueva marca histórica.