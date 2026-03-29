Tragedia en el Estadio Azteca: murió un hincha en la previa del partido entre México y Portugal La víctima, en estado de ebriedad, quiso pasar del segundo al primer piso, pero cayó a la planta baja y murió en el acto. El mítico estadio fue reinaugurado este sábado con un amistoso internacional. Por + Seguir en







El hecho fatal se desencadenó en la previa del partido amistoso, preparatorio para el Mundial 2026. Redes sociales

En la previa del partido entre la Selección mexicana y su similar de Portugal, murió un simpatizante al intentar bajar del segundo al primer piso por la parte externa del Estadio Azteca, inaugurado este sábado como Banorte.

Según la secretaría de Seguridad Ciudadana, el fanático se encontraba en estado de ebriedad. La víctima fue identificada como Adrián Gómez Vázquez, de 27 años, quien recibió atención médica inmediata, aunque la muerte fue instantánea.

El amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026 continuó tras el incidente, y la zona donde ocurrió la caída permaneció acordonada.