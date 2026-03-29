29 de marzo de 2026 Inicio
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Tragedia en el Estadio Azteca: murió un hincha en la previa del partido entre México y Portugal

La víctima, en estado de ebriedad, quiso pasar del segundo al primer piso, pero cayó a la planta baja y murió en el acto. El mítico estadio fue reinaugurado este sábado con un amistoso internacional.

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El hecho fatal se desencadenó en la previa del partido amistoso

El hecho fatal se desencadenó en la previa del partido amistoso, preparatorio para el Mundial 2026.

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En la previa del partido entre la Selección mexicana y su similar de Portugal, murió un simpatizante al intentar bajar del segundo al primer piso por la parte externa del Estadio Azteca, inaugurado este sábado como Banorte.

El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.
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Según la secretaría de Seguridad Ciudadana, el fanático se encontraba en estado de ebriedad. La víctima fue identificada como Adrián Gómez Vázquez, de 27 años, quien recibió atención médica inmediata, aunque la muerte fue instantánea.

El amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026 continuó tras el incidente, y la zona donde ocurrió la caída permaneció acordonada.

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El encuentro fue planeado como parte de la reinauguración del Estadio Azteca en la Ciudad de México, gestionado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para abrir las puestas del Coloso de Santa Úrsula en su nueva etapa como el Estadio Banorte.

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