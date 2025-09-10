10 de septiembre de 2025 Inicio
Mario Kempes fue contundente y eligió entre Lionel Messi y Diego Maradona: su respuesta

El Matador, goleador y figura del Mundial de 1978, opinó sobre los dos máximos ídolos del fútbol argentino. Su análisis abrió nuevamente la discusión.

Sus palabras marcaron una clara inclinación y pusieron en primer plano un argumento que va más allá de los títulos y estadísticas.

Municipalidad de Bell Ville

Mario Alberto Kempes, ídolo indiscutido de la Selección Argentina y figura clave en la conquista del Mundial de 1978, se sumó al eterno debate futbolero sobre quién fue mejor, Lionel Messi o Diego Maradona. Su postura fue muy clara y, lejos de la neutralidad, dejó frases que alimentaron la polémica.

El Matador, que conoce como pocos lo que significa brillar con la camiseta albiceleste, había comparado años atrás a los dos máximos referentes del fútbol argentino. Sus palabras marcaron una clara inclinación y pusieron en primer plano un argumento que valor algo más que los premios y los títulos.

Para Kempes el mejor fue Diego Maradona, según él "ni siquiera los logros más recientes de Messi alcanzan para superarlo". En una entrevista con ESPN luego de ganar la Copa América 2021, remarcó su preferencia que aunque la Pulga levantara varios Mundiales, nunca podría equipararse a lo que significó Pelusa en la historia del fútbol. El exdelantero sostuvo que "siempre existirá una diferencia insalvable entre ambos y que la devoción maradoneana será imposible de quebrar".

Messi

Los números de Messi y Maradona en sus carreras

Las estadísticas de Lionel Messi con la Selección Argentina lo ubican como el máximo artillero de la historia albiceleste: 194 partidos y 114 goles, además de 59 asistencias. Además, con la Mayor ganó el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América (2021 y 2024) y la Finalissima 2022, logros que se suman a sus conquistas en juveniles como el Mundial Sub-20 de 2005 y el oro olímpico en Pekín 2008.

En su carrera a nivel clubes, los números del rosarino son impactantes: 926 partidos oficiales con 765 goles y 332 asistencias, brillando en Barcelona, PSG e Inter Miami. Entre sus distinciones individuales resaltan ocho Balones de Oro, seis Botas de Oro europeas, múltiples Trofeos Pichichi y dos Balones de Oro en Mundiales (2014 y 2022). Estos premios lo ubican como uno de los futbolistas más premiados de la historia.

Maradona y Messi

Diego Maradona, por otra parte, disputó 91 partidos con la Selección Mayor, anotó 34 goles y fue protagonista excluyente en el título de México 1986, además del Mundial Sub-20 en 1979 y la Copa Artemio Franchi de 1993. A nivel clubes, acumuló 589 encuentros con 311 goles y 182 asistencias, dejando huella en Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s.

El legado de Pelusa también se sostiene en su impacto futbolístico y en los premios que marcaron época: Balón de Oro en el Mundial 1986, Bota de Plata en esa misma edición, máximos goleadores de torneos nacionales en Argentina e Italia, y reconocimientos como el Balón de Oro honorífico de 1995 o la distinción como Jugador del Siglo de la FIFA. Su trayectoria consolidó una figura irrepetible, con un carisma y un estilo que trascendieron generaciones.

