22 de mayo de 2026 Inicio
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Franco Colapinto en el GP de Canadá de la F1: horario de la carrera sprint y la clasificación, y cómo ver en vivo

El piloto argentino afronta un fin de semana con formato sprint en un circuito donde ya demostró velocidad la temporada pasada.

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Disputará un circuito que ya conoce.

Disputará un circuito que ya conoce.

Franco Colapinto vuelve a tener acción este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, quinta fecha del campeonato de Fórmula 1 2026, con una particularidad que lo favorece ya que será la primera vez desde que corre como titular en Alpine que disputará un circuito que ya conoce. El argentino llega al Gilles Villeneuve de Montreal con el impulso de su mejor actuación en la categoría, el séptimo puesto conseguido en Miami, y con antecedentes positivos en ese trazado.

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La cita incluye carrera sprint, por lo que la agenda del fin de semana es más comprimida y exigente que en una fecha convencional. Este viernes 22 de mayo arrancará la actividad con la única práctica libre y la clasificación para la carrera corta, que define la grilla del sprint del sábado. La acción continúa el sábado 23 con la carrera sprint y la clasificación para la carrera principal, mientras que el domingo 24 se correrá la carrera de 70 vueltas.

El circuito Gilles Villeneuve es un trazado semipermanente de 4.361 kilómetros ubicado en una isla artificial en Montreal. Es rápido, estrecho y de tipo "stop-and-go", con largas rectas, frenadas intensas, muros muy cercanos y 14 curvas que le dan un carácter técnico muy particular. En 2025, Colapinto dejó una buena impresión al clasificarse a la Q2, para luego terminar decimotercero, resultados que hoy alimentan las expectativas para esta nueva visita.

Colapinto en Canadá

A qué hora es la carrera sprint y la clasificación del GP de Canadá de la F1

El viernes 22 de mayo la actividad incluye la práctica libre de 13.30 a 14.30 y la clasificación sprint a las 17.30, hora argentina. El sábado 23 la carrera sprint de 23 vueltas comienza a las 13, seguida de la clasificación para la carrera principal a las 17. El domingo 24, la carrera de 70 vueltas arranca a las 17:00 hora argentina, completando así el fin de semana de una nueva fecha de la Fórmula 1.

franco colapinto

Cómo ver en vivo a Colapinto en la carrera sprint y la clasificación del GP de Canadá

La transmisión en vivo desde Argentina está disponible por Fox Sports en la grilla del servicio de cable. Para quienes prefieran el streaming, la carrera puede seguirse a través de Disney+, la plataforma digital del grupo ESPN, y también mediante F1 TV, el servicio oficial de la categoría.

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