Cayó "el Rey del viagra": se robaba las pastillas de su trabajo y las vendía por redes sociales

El acusado era empleado de un laboratorio que producía las píldoras para combatir la disfunción eréctil. Tras un allanamiento, le confiscaron más de 8.000 comprimidos y otros medicamentos.

El hombre tenía más de 8.000 pastillas y otros comprimidos

Un empleado de un laboratorio fue detenido acusado de integrar un circuito ilegal de venta de pastillas para tratar la disfunción eréctil . Según se detectó, robaba las pastillas de viagra y las revendía por redes sociales.

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La investigación reveló que el hombre, de 41 años, habría aprovechado su trabajo dentro de la planta para sacar de manera irregular del depósito de su compañía, grandes cantidades de sildenafil y tadalafil.

De acuerdo con la causa, los medicamentos eran acondicionados fuera de los controles sanitarios correspondientes y ofrecidos a clientes mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería. Los investigadores sostienen que el sospechoso armó un sistema de distribución paralelo que funcionaba desde hacía tiempo y que generaba importantes ganancias económicas.

Los allanamientos se iniciaron tras detectar publicaciones y movimientos sospechosos vinculados con la comercialización online de este tipo de drogas, cuya venta requiere supervisión médica. A partir de ahí, efectivos policiales realizaron tareas de inteligencia digital y seguimientos para identificar al responsable y reconstruir cómo operaba.

Según determinaron, el acusado preparaba los pedidos por su cuenta, etiquetaba los productos y los trasladaba personalmente a distintos puntos de la Ciudad. Para los investigadores, el hombre utilizaba su conocimiento del circuito farmacéutico para darle apariencia legal a una actividad completamente clandestina.

viagra El empleado fabricaba las cajas para que simularan ser reales.

Con las pruebas obtenidas, la Justicia autorizó allanamientos tanto en el laboratorio donde trabajaba como en su vivienda, ubicada en el barrio de Barracas. En los procedimientos, los agentes encontraron más de 8.000 de comprimidos listos para ser comercializados, además de cajas, frascos, etiquetas y otros materiales utilizados para el armado de los envíos.

También fueron secuestrados medicamentos de distintos tipos, documentación relevante para la causa, dispositivos electrónicos y el vehículo que presuntamente utilizaba para repartir la mercadería.

La investigación quedó a cargo del juzgado encabezado por el juez Ariel Lijo, que ordenó la detención del sospechoso por presuntas infracciones a la ley de medicamentos.