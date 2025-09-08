Messi o Cristiano Ronaldo: quién tiene más seguidores en Instagram El portugués lidera el ranking superando al argentino en más de 100 millones. Por







Messi y Cristiano trasladaron esa competencia a las plataformas digitales. Redes sociales

La eterna rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no solo se mide dentro del campo de juego, sino también en el universo digital. Ambos futbolistas supieron construir una fuerte marca personal que va más allá del deporte, con millones de personas que siguen de cerca cada paso que dan en las redes sociales.

En Instagram, el portugués mantiene la delantera como la figura más seguida del planeta, superando ampliamente al argentino. Sus publicaciones generan un enorme alcance internacional y lo colocan como la personalidad con mayor impacto en la plataforma.

Cristiano Ronaldo suma más de 664 millones de seguidores en Instagram, lo que lo convierte en el líder absoluto de la red. Su cuenta ofrece desde momentos familiares y campañas publicitarias, hasta imágenes de entrenamientos y de su paso por el Al-Nassr. En cambio, Lionel Messi cuenta con más de 506 millones de seguidores. Actualmente, sus contenidos giran en torno a su presente en el Inter Miami, la Selección Argentina y su vida íntima junto a su familia.

Cristiano Ronaldo contra España Selección de Portugal Los números de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en sus carreras A lo largo de su carrera, Lionel Messi disputó más de 900 partidos oficiales a nivel de clubes, con un registro de 765 goles y más de 300 asistencias. Con la Selección Argentina alcanzó los 194 partidos, con 114 goles y 59 asistencias, siendo pieza clave en la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo en Qatar.

En cuanto a distinciones individuales, Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con ocho conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023). También suma siete Botas de Oro, numerosos Trofeos Pichichi como máximo goleador de La Liga y premios The Best FIFA, además de reconocimientos especiales como el Laureus al mejor deportista del mundo.