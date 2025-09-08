8 de septiembre de 2025 Inicio
Messi o Cristiano Ronaldo: quién tiene más seguidores en Instagram

El portugués lidera el ranking superando al argentino en más de 100 millones.

Messi y Cristiano trasladaron esa competencia a las plataformas digitales.

Messi y Cristiano trasladaron esa competencia a las plataformas digitales.

La eterna rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no solo se mide dentro del campo de juego, sino también en el universo digital. Ambos futbolistas supieron construir una fuerte marca personal que va más allá del deporte, con millones de personas que siguen de cerca cada paso que dan en las redes sociales.

En Instagram, el portugués mantiene la delantera como la figura más seguida del planeta, superando ampliamente al argentino. Sus publicaciones generan un enorme alcance internacional y lo colocan como la personalidad con mayor impacto en la plataforma.

Cristiano Ronaldo suma más de 664 millones de seguidores en Instagram, lo que lo convierte en el líder absoluto de la red. Su cuenta ofrece desde momentos familiares y campañas publicitarias, hasta imágenes de entrenamientos y de su paso por el Al-Nassr. En cambio, Lionel Messi cuenta con más de 506 millones de seguidores. Actualmente, sus contenidos giran en torno a su presente en el Inter Miami, la Selección Argentina y su vida íntima junto a su familia.

Los números de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en sus carreras

A lo largo de su carrera, Lionel Messi disputó más de 900 partidos oficiales a nivel de clubes, con un registro de 765 goles y más de 300 asistencias. Con la Selección Argentina alcanzó los 194 partidos, con 114 goles y 59 asistencias, siendo pieza clave en la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo en Qatar.

En cuanto a distinciones individuales, Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con ocho conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023). También suma siete Botas de Oro, numerosos Trofeos Pichichi como máximo goleador de La Liga y premios The Best FIFA, además de reconocimientos especiales como el Laureus al mejor deportista del mundo.

Cristiano Ronaldo, por su parte, supera los 1.000 partidos oficiales en clubes, con más de 800 goles y alrededor de 230 asistencias. El portugués se destacó con récords históricos en el Real Madrid, donde anotó 450 goles en 438 partidos. Con la Selección de Portugal suma más de 220 apariciones y 140 goles, con hitos como la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones 2019 y 2025.

En el plano de los reconocimientos, Ronaldo conquistó cinco Balones de Oro (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) y cuatro Botas de Oro europeas. Además, fue máximo goleador de la Champions League en múltiples ediciones, alcanzando un total de 135 tantos en la competición. También recibió dos premios The Best FIFA, el Premio Puskás en 2009 y fue distinguido en diversas ligas como mejor jugador y máximo anotador

