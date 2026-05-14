Matías Morla reconoció que acercó al psicólogo Carlos Díaz a Diego Maradona, pero se despegó de Leopoldo Luque

El abogado, que fue el último que representó al astro, se defendió de las acusaciones de la familia por su fallecimiento. "Acá lo importante es saber por qué falleció Diego", expresó.

El abogado Matías Morla se defendió de las acusaciones de la familia de Diego Maradona , quienes lo señalaron por estar vinculado con la muerte del astro , aunque reconoció que acercó al psicólogo Carlos Díaz , uno de los imputados en el juicio por el fallecimiento.

En diálogo con el periodista Leo García en De Una, por C5N , Morla se refirió a la casa en la que murió Maradona, situada en el barrio de San Andrés: "Para mí, no cambia mucho quién eligió la casa y cómo la eligieron. Mi opinión había sido que se quede en la casa de La Plata, que tenía la casa paga y lista como él quería. Lo de la casa no es importante".

En tal sentido, expuso que recomendó que Días asista a Maradona. "Yo al que llevé fue al psicólogo Díaz porque Diego estaba mal. Luque atiende en el Hospital Británico. Aún si yo lo hubiera llevado, que no lo llevé , tampoco hubiera sido un tema disvalioso. Acá lo importante es por qué falleció Diego", expresó.

También se defendió de los dichos de distintos familiares del excapitán de la Selección argentina, quienes lo apuntaron por su deceso: "La familia habla desde el dolor. No le puedo contestar a Gianinna, que está escuchando la autopsia del padre, que tiene que salir de la sala, con ese dolor en el alma e incomodándola la defensa con chats de ella misma. No le puedo responder por respeto a Diego. Es la hija de mi amigo".

Juicio por la muerte de Diego Maradona: el médico que lo acompañó en Cuba afirmó que él no avaló la internación domiciliaria

Por una nueva audiencia en el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona que se lleva adelante en los tribunales de San Isidro, este jueves declaró Mario Schiter, el médico que acompañó al exfutbolista durante su rehabilitación en Cuba.

Con la presencia de Claudia Villafañe por primera vez en los tribunales, el médico contó cómo se conocieron con el astro argentino y cómo surgió la posibilidad de viajar a Cuba. Después del trabajo allí entre 1999 y el 2000, Schiter aseguró que perdió el contacto en el año 2004. Y en 2020 volvió a tener noticias de él.

"Me llamaron el 4 o 5 de noviembre porque querían que diera mi opinión respecto de la excitación psicomotríz. Me preguntaron cómo la controlaba. Usábamos propofol, fentanilo, que son anestésicos que se dan por intravenosa. Acá la propuesta era utilizar otra droga, que tiene característica muy interesantes, no solo disminuye la excitación psicomotríz, es una droga muy estable, que aplicarla tiene un riesgo. Ya lo estaban haciendo, es una droga que requiere consentimiento informado porque puede traer trastornos secundarios. Es una droga que en el caso de tener que utilizarla, entiendo que hubo una reunión de consenso", narró frente a los fiscales y los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón.

"En esas dos oportunidades estuve y fui llamado por el gerente de Swiss Medical, había otro gerente con él, el doctor Watman. Fui el 5 de noviembre. Yo no tenía nada que aportar, solamente estar de acuerdo o no con alguna cosa. Me llamaron por alguna expertiz. Ahí nomás llamaron a un cardiólogo y pedí ver al paciente, porque me parecía que completaba el cuadro", detalló.

De todas maneras, Schiter aclaró que no le permitieron verlo. "En Olivos no pude verlo, no me permitieron, el doctor me dijo que iba a consultar. Pregunté si podía entrar a darle un abrazo y me dijeron que preferiblemente no".