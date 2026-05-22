22 de mayo de 2026 Inicio
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Previo a su boda: cómo fue la impresionante transformación de Taylor Swift

El cambio de la cantante pop vuelve a mostrar cómo la artista prioriza el equilibrio y la autenticidad incluso en uno de los momentos más importantes de su vida personal.

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Taylor Swift decidió profundizar una rutina saludable para su boda.

Taylor Swift decidió profundizar una rutina saludable para su boda.

  • Taylor Swift generó repercusión en redes sociales y medios internacionales por su evidente transformacion.
  • La boda con Travis Kelce está prevista para junio de 2026.
  • El evento tendría un perfil íntimo, pero contará con invitados famosos.
  • Entre las celebridades invitadas aparecen Selena Gomez y Gigi Hadid.

    Previo a su boda: la cuenta regresiva para la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce ya comenzó y, en medio de los preparativos, la artista volvió a convertirse en tendencia por su notable cambio físico y estético durante los últimos meses. Así fue la impresionante transformación.

    Lejos de apostar por cambios extremos, la cantante eligió enfocarse en hábitos saludables, entrenamiento constante y bienestar integral de cara a la ceremonia prevista para el 13 de junio de 2026 en Rhode Island.

    El festejo tendría un perfil íntimo, aunque contará con invitados famosos y figuras cercanas a la pareja. Entre los nombres que podrían asistir aparecen:

    • Selena Gomez;
    • Gigi Hadid;
    • Emma Stone;
    • Zoë Kravitz.

    También trascendió que la estética del evento estará inspirada en un estilo clásico y elegante, con flores blancas, detalles dorados y referencias vintage.

    Taylor Swift's

    Así fue la increíble transformación de Taylor Swift

    Según trascendió en medios internacionales, Taylor Swift decidió profundizar una rutina saludable que ya mantenía desde hace tiempo. La artista habría reforzado aspectos vinculados con el descanso, la alimentación equilibrada y el entrenamiento físico, evitando dietas drásticas o métodos agresivos.

    Además, una reciente aparición pública en los iHeartRadio Awards despertó comentarios en redes sociales por su apariencia renovada. Muchos seguidores destacaron una imagen más luminosa, facciones definidas y un estilo todavía más sofisticado. Especialistas en estética también señalaron posibles retoques sutiles, aunque nunca hubo confirmación oficial por parte de la cantante.

    El entrenamiento físico ocupa un rol central dentro de esta etapa. Su coach, Kirk Myers, reveló que la cantante mantiene sesiones de ejercicio de hasta dos horas diarias, seis veces por semana.

    La rutina incluye:

    • ejercicios de fuerza;
    • trabajo cardiovascular;
    • entrenamiento de core;
    • acondicionamiento físico;
    • prácticas para sostener el nivel de exigencia de sus shows en vivo.

    El objetivo principal no sería alcanzar un cambio radical, sino llegar al casamiento desde un lugar de bienestar y energía.

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