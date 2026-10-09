Marcos Rojo fue habilitado por la AFA y selló su retorno a Estudiantes de La Plata Tras intensas negociaciones que destrabaron su salida de Racing, el defensor central de 36 años obtuvo el visto bueno de Claudio Tapia y fue inscripto a tiempo para disputar las semifinales de la Copa Libertadores. Por Agregar C5N en









El defensor central de 36 años obtuvo el visto bueno de Claudio Tapia y volverá a jugar en Estudiantes LP.

Marcos Rojo concretó formalmente su regreso a Estudiantes de La Plata para encarar su tercer ciclo en la institución que lo vio nacer futbolísticamente. La resolución de la incorporación del marcador central de 36 años se destrabó tras el aval final de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta habilitación excepcional le permitió al club platense inscribir al defensor ante la Conmebol en las horas previas al cierre del plazo reglamentario de la lista de buena fe para la Copa Libertadores, fijado a las 18 horas.

La posibilidad del fichaje fuera del mercado de pases surgió a partir de la sustitución del mediocampista uruguayo Gabriel Neves, quien sufrió una fractura en la muñeca izquierda. Si bien la AFA exige inicialmente que una lesión demande cuatro meses o más de inactividad para otorgar un cupo extraordinario -y el tiempo estipulado para Neves era de unos 90 días-, el propio futbolista tomó la iniciativa y mantuvo comunicaciones directas con el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia. Tras gestiones telefónicas y reuniones con su representante, Tapia dio el visto bueno definitivo para conceder la autorización excepcional y destrabar el expediente.

Rojo iniciará su tercer ciclo en el Pincha de La Plata. La intervención de Tapia destrabó la gestión a pesar de sus conocidas diferencias institucionales con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, y de los recientes cruces públicos con Diego Milito, titular de Racing Club. Pese a esas tensiones dirigenciales, el diálogo directo de Rojo con la conducción de AFA resultó determinante para inclinar la decisión administrativa a favor del conjunto albirrojo.

Para concretar la desvinculación de Racing Club -donde el defensor registró 29 partidos oficiales, dos goles y dos expulsiones-, las dirigencias acordaron las condiciones financieras de la rescisión contractual. El zaguero aceptó condonar una deuda salarial que la institución de Avellaneda mantenía con él. Asimismo, Estudiantes se comprometió al pago de una suma por el traspaso junto a un esquema de bonos variables vinculados al rendimiento del jugador y un incentivo económico adicional si el equipo supera la llave semifinal ante Flamengo.

Con el contrato firmado hasta diciembre de 2027, Rojo ya se sumó a las prácticas bajo las órdenes del director técnico Alexander "Cacique" Medina. Durante la presentación oficial, el club difundió un video promocional donde el zaguero lució su tatuaje de la Copa Libertadores conquistada en 2009 y manifestó su alegría por volver a su casa. De este modo, el experimentado defensor no solo estará disponible para afrontar el certamen continental, sino también para competir en la recta final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.