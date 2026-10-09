Sigue la polémica con Marcos Rojo: la AFA no lo habilita para ser jugador de Estudiantes y se agota el tiempo

El futbolista se entrena en City Bell con el plantel, de cara a la semifinal con Flamengo por la Copa Libertadores, pero por cuestiones administrativas no recibió la confirmación para ser presentado como nuevo refuerzo del club.

El regreso de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata atraviesa momentos de máxima tensión burocrática ya que el central zurdo aguarda la resolución de su situación registral para sumarse de forma definitiva al plantel de Eduardo Domínguez.

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A sus 36 años, y tras una destacada trayectoria internacional que incluye su salto desde la cantera pincha a Europa (CSKA Moscú, Sporting de Lisboa, Manchester United), su paso por Boca y su reciente estadía por Racing, todavía no pudo ser presentado de manera oficial de cara a las semifinales de la Copa Libertadores.

Por lo pronto, el futbolista se hizo presente en el Country Club de City Bell pero todavía no saltó al campo junto a sus compañeros . Tras haber realizado tareas de gimnasio en la jornada previa, no salió de la concentración a la espera del visto bueno definitivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que le permita ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Para concretar su salida de la institución de Avellaneda, el defensor aceptó resignar una importante deuda que el club mantenía con él, manteniéndose firme ante la dirigencia encabezada por Diego Milito.

Sin embargo, la traba económica recae ahora en los bonos por objetivos, basados en partidos jugados y ganados, que Estudiantes deberá abonar a la Academia, en un traspaso que oscilaría entre los u$s300.000 y u$s800.00 0 según el cumplimiento de dichos logros.

El reloj corre para la Copa Libertadores

El apuro principal de la comisión directiva liderada por Juan Sebastián Verón es el plano internacional. La dirigencia tiene tiempo límite hasta las 20:00 de este viernes para inscribir a Rojo en la lista de buena fe y dejarlo habilitado de cara a las semifinales frente a Flamengo.

Para que Conmebol acepte la ficha, la AFA debe procesar la habilitación previa en el sistema, un trámite en el que no existen impedimentos normativos directos y que representa la gran prioridad para el jugador y el club.

Freno en el ámbito local

El escenario es sustancialmente más complejo para las competencias domésticas (Torneo Clausura 2026 y la Supercopa Argentina). Como el mercado de pases local se encuentra cerrado, Estudiantes solicitó un cupo extraordinario por la lesión de Gabriel Neves (fractura de muñeca).

Sin embargo, debido a que el tiempo de recuperación estimado del volante uruguayo es menor a cuatro meses, el reglamento de la AFA no concede el reemplazo de manera automática.