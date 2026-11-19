En la previa de la final de la Copa Sudamericana y de la Libertadores, los hinchas se entusiasman con el reciente dato estadístico vinculado al videojuego Grand Theft Auto VI, recientemente lanzado.

La final de la Copa Sudamericana será el 21 de noviembre y la Libertadores es el sábado 28.

Boca y Estudiantes de La Plata son los equipos argentinos que jugarán la final de la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente, pero un dato vinculado con el relanzamiento del GTA hizo ilusionar a los hinchas. ¿Qué pasó?

El fuerte pedido de la barra del Mineiro en la previa de la final de la Sudamericana ante Boca

En X, la cuenta @lahistoriariver hizo un detalle exhaustivo sobre el vínculo especial entre las fechas de lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto con las definiciones internacionales de la Conmebol y que cuenta con la participación argentina y que también con los clubes brasileños.

El Xeneize jugará la final de la competencia sudamericana el próximo sábado 21 de noviembre ante Atlético Mineiro a las 19:30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Por su parte, el conjunto platense hará lo propio en el torneo más importante del continente el sábado siguiente, es decir, el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo en Uruguay a las 17 contra Palmeiras .

El dato es favorable para los equipos argentinos: de las 6 finales disputadas cuando se lanzó una nueva versión del GTA los argentinos obtuvieron todos los títulos, mientras que para los clubes brasileños fue desfavorable.

River campeón: el Millonario se enfrentó al San Pablo y en el partido de ida igualaron sin goles, mientras que en la vuelta, lo superaron por 2 a 1.

GTA 2 (22/10/1999) Copa CONMEBOL 1999

Talleres de Córdoba campeón: jugó ante el Centro Sportivo Alagoano (Ida: 4-2 | Vuelta: 3-0)

GTA 3 (22/10/2001) Copa Mercosur 2001

San Lorenzo campeón: se enfrentó a Flamengo, en partido de ida empataron sin goles y en la vuelta fue 1 a 1, pero por penales lo superó por 3 a 4.

GTA Vice City (29/10/2002) Copa Sudamericana 2002

San Lorenzo campeón: vs. Atlético Nacional. En la ida, el Ciclón goleó 4 a 0, mientras en la vuelta no se sacaron diferencias en el marcador.

GTA San Andreas (26/10/2004) Copa Sudamericana 2004

Boca campeón: se enfrentó a Bolívar y en el global los aplastó por 3 a 0. (Ida: 1-0 | Vuelta: 2-0)

GTA IV (29/04/2008) Recopa Sudamericana 2008

Boca campeón: enfrentó a Arsenal de Sarandí y levantó su último título internacional hasta la fecha. ¿Otro dato a favor del Xeneize? En 2008, un equipo brasileño perdió una final: Fluminense cayó ante Liga de Quito.

GTA V (17/09/2013) Copa Sudamericana 2013

Lanús campeón: jugó contra Ponte Preta (Ida: 1-1 | Vuelta: 2-0)

En 2008, tras el estreno de GTA IV, la primera final iniciada fue la Copa Libertadores entre Liga de Quito y Fluminense; al no haber representantes argentinos en ese cruce, la racha aplica estrictamente a la efectividad argentina.

Por su parte, para Brasil los datos no son alentadores: tuvieron los subcampeonatos (5 finales, 5 derrotas) de San Pablo (1997), Flamengo (2001), Fluminense (2008) y Ponte Preta (2013).