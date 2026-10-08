"Jugar la Copa Libertadores": la propuesta que recibió Lionel Messi tras su despedida de la Selección

Lionel Messi tuvo su despedida de la Selección argentina frente a Benín y, durante el homenaje, recibió una propuesta que abrió una nueva fantasía entre los hinchas: jugar la Copa Libertadores. La invitación llegó de Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
“Creo que lo único que te falta es jugar la Copa Libertadores. Después, ¿qué más?”, le dijo el dirigente a Messi. El capitán respondió con una sonrisa cómplice, mientras su hijo Mateo observaba la escena con gesto serio.
Messi nunca disputó la Libertadores. Toda su carrera profesional transcurrió en Europa y, desde 2023, se encuentra en Inter Miami. Para cumplir ese desafío debería regresar al fútbol sudamericano y sumarse a un equipo que participe del torneo.
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Newell’s, River y la ilusión de Boca
Newell’s aparece como la opción con mayor vínculo sentimental. Messi se formó en el club rosarino antes de emigrar a Barcelona a los 13 años y nunca ocultó su cariño por la institución. Una eventual llegada a la Lepra sería, además, la posibilidad de cumplir uno de los grandes sueños de sus hinchas.
River también forma parte de las especulaciones. El Monumental fue escenario de la despedida de Messi con la Selección y el rosarino mantiene una relación especial con ese estadio.
Todos los títulos de Lionel Messi
En total, Messi suma 48 títulos entre clubes y selecciones. La Copa Libertadores es uno de los pocos grandes trofeos que todavía no figuran en su palmarés. La propuesta de Domínguez ya quedó planteada. Ahora, la decisión es de Messi.
- Barcelona: 35 títulos.
- PSG: 3 títulos.
- Inter Miami: 4 títulos.
- Selección argentina: 6 títulos.