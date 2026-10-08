"Jugar la Copa Libertadores": la propuesta que recibió Lionel Messi tras su despedida de la Selección Luego de jugar su último partido con Argentina, le propusieron a la Pulga disputar el máximo torneo de clubes de Sudamérica. Por Agregar C5N en









Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, le hizo el planteo al capitán argentino.

Lionel Messi tuvo su despedida de la Selección argentina frente a Benín y, durante el homenaje, recibió una propuesta que abrió una nueva fantasía entre los hinchas: jugar la Copa Libertadores. La invitación llegó de Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

“Creo que lo único que te falta es jugar la Copa Libertadores. Después, ¿qué más?”, le dijo el dirigente a Messi. El capitán respondió con una sonrisa cómplice, mientras su hijo Mateo observaba la escena con gesto serio.

Messi nunca disputó la Libertadores. Toda su carrera profesional transcurrió en Europa y, desde 2023, se encuentra en Inter Miami. Para cumplir ese desafío debería regresar al fútbol sudamericano y sumarse a un equipo que participe del torneo.

View this post on Instagram Newell’s, River y la ilusión de Boca Newell’s aparece como la opción con mayor vínculo sentimental. Messi se formó en el club rosarino antes de emigrar a Barcelona a los 13 años y nunca ocultó su cariño por la institución. Una eventual llegada a la Lepra sería, además, la posibilidad de cumplir uno de los grandes sueños de sus hinchas.

River también forma parte de las especulaciones. El Monumental fue escenario de la despedida de Messi con la Selección y el rosarino mantiene una relación especial con ese estadio.