Juan Román Riquelme analiza variantes ante una posible salida del lateral izquierdo, Lautaro Blanco, y apunta al futbolista que estuvo fue pretendido por Rodolfo Arruabarrena en 2014.

Tagliafico es del agrado de Arruabarrena y ante la posible salida de Blanco, es el apuntado.

De gran presente, Boca ya tiene confirmado que jugará la Copa Libertadores 2027 gracias a su consagración en la Tabla Anual y en base a ello, la dirigencia ya está pensando en el armado del equipo para el año próximo y ante ello, por su gran nivel, Lautaro Blanco podría abandonar el primer equipo, pero ya tendría un apuntado para reemplazado. ¿Se dará?

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Es que, el lateral izquierdo, una pieza clave que por sus grandes actuaciones en el carril izquierdo, se convirtió en el futbolista con más minutos en el ciclo, que también le valió la convocatoria a la Selección argentina y desde la Ribera no descartan recibir ofertas a corto plazo por lo que el apuntado para ocupar ese lugar sería nada más ni nada menos que el campeón del mundo, Nicolás Tagliafico.

Actualmente, el lateral bicampeón de la Copa América juega en Lyon de Francia y tiene contrato hasta junio de 2027, donde tuvo una temporada irregular por una lesión muscular que le hizo perder continuidad: solo disputó 6 de los 18 partidos, y en tres de ellos ingresó en los últimos minutos.

El ex - Banfield ya estuvo en carpeta en 2014 cuando el Vasco Arruabarrena era el entrenador del Xeneize. En ese momento, una diferencia de 500 mil dólares frustró el pase y el jugador finalmente terminó en Independiente.

De igual modo, la posibilidad de incorporar al jugador del conjunto francés está atada a una posible venta de Blanco. De momento, no llegaron ofertas ni consultas por el rosarino, que lleva siete asistencias desde que Arruabarrena llegó a la dirección técnica e incluso llegó a portar la cinta de capitán.

Qué otros títulos tiene en juego Boca en el 2026 tras consagrarse campeón de la Tabla Anual

Boca se consagró campeón de la Tabla Anual 2026, en una definición infartante disputándoselo mano a mano contra Rosario Central y Argentinos Juniors, pero en el último tramo del año, el plantel y los hinchas tiene en el horizonte más títulos para alcanzar.

Después de casi 4 años, sin conseguir un trofeo tanto en el ámbito local como internacional, el presente del conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena y capitaneado por Leandro Paredes cambió y ahora pelea por conquistar 4 títulos, tras el obtenido recientemente. Es decir, el mundo Boca podría cerrar el año festejando 5 campeonatos.

De esta manera, la agenda del Xeneize será más que ajustada y el Vasco deberá saber cómo administrar el cansancio de los jugadores ya que podría disputar 8 partidos en los próximos 41 días, si es que llega a la última instancia en todos los frentes.

El sábado 21 a las 19:30 horas, jugará la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, donde se enfrentará a Atlético Mineiro a partido único para definir al nuevo campeón, lo que significaría cortar la sequía internacional tras 18 años de espera.

Leandro Paredes con la copa de la Tabla Anual.

Sin tiempo para descansar, ya tendrá que poner la mente en lo que serán los octavos de final del Torneo Clausura: en el inicio de los mata-mata los de La Boca jugarán como local frente a Independiente Rivadavia el miércoles 25. En caso de avanzar, jugaría los cuartos de final el 29 y la semifinal el 6 de diciembre, para llegar a la final del Torneo Clausura el sábado 12 que se disputará en el Estadio Único de La Plata.

Tras superar a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, se aseguró un lugar en la final de la Copa Argentina que se disputará el 2 de diciembre ante Platense, sin horario y sede confirmada.

En caso de consagrarse campeón del torneo local, una semana más tarde disputará el Trofeo de Campeones, lo que sería una final a partido único el siguiente sábado 19 de diciembre.