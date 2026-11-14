El dilema de Platense: por qué la victoria de Boca no le aseguró el pasaje a la Copa Libertadores 2027 A pesar de que el Xeneize goleó a Banfield y se metió en la final de la Copa Argentina, el equipo de Martín Palermo todavía no tiene garantizado su lugar en el certamen continental por un detalle del reglamento. Por Agregar C5N en









El Calamar buscará ganar la Copa Argentina para clasificar a la Copa Libertadores 2027. Prensa Copa Argentina

La Copa Argentina 2026 ya definió a sus dos finalistas en un cruce que promete máxima tensión para el próximo 2 de diciembre. Boca goleó 3-0 a Banfield en Mendoza bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, mientras que Platense logró su pasaje al vencer por penales a Atlético Tucumán. Sin embargo, la clasificación a la decisiva instancia no tuvo el desenlace festivo que muchos esperaban en el conjunto de Vicente López respecto al cupo de la Copa Libertadores para la temporada 2027.

Tras la confirmación de la final, una declaración del entrenador Martín Palermo instaló la creencia generalizada de que el Calamar ya había obtenido su boleto automático a la Copa Libertadores. La especulación se basaba en que Boca ya tenía asegurada su presencia continental al finalizar en lo más alto de la Tabla Anual 2026. No obstante, la interpretación del cuerpo técnico tropezó con las especificaciones del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol, que establece condiciones muy distintas para la reasignación de plazas.

¡ACÁ ESTÁN LOS FINALISTAS DE #NUESTRACOPA! @BocaJrsOficial @caplatense #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/pDAUtOezUS — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 15, 2026 La normativa vigente dispone que el lugar asignado al campeón del torneo federal (Argentina 3) no se transfiere de forma directa al subcampeón. Si Boca se consagra campeón únicamente de la Copa Argentina, utilizará dicho cupo y liberará la plaza obtenida por su ubicación en la Tabla Anual. En ese escenario, ese lugar libre se trasladará al siguiente equipo mejor posicionado de la tabla acumulada y no a Platense si resulta derrotado en el partido decisivo.

Para que el equipo de Vicente López pueda clasificar a la Libertadores siendo subcampeón, el Xeneize debe conquistar otro título en simultáneo antes de fin de año. Las alternativas reglamentarias exigen que Boca gane el Torneo Clausura o se consagre en la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Solo si los dirigidos por Arruabarrena ingresan como campeones de liga o internacionales, cederán la plaza de la Copa Argentina al subcampeón de dicho certamen.

Frente a esta maraña reglamentaria, el conjunto de Palermo depende por ahora de su propio desempeño sobre la cancha. Si Platense logra derrotar a Boca en la final del miércoles 2 de diciembre, levantará el trofeo federal y clasificará de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. En caso contrario, deberá seguir con atención el desenlace de los otros torneos para saber si su sueño internacional se vuelve realidad.