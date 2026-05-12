Javier Mascherano rompió el silencio: habló del futuro de Lionel Messi y de las posibilidades de dirigir en México

El exentrenador de Inter Miami reapareció públicamente tras su salida del club estadounidense, elogió el presente de la Selección argentina rumbo al Mundial 2026 y se refirió al estado de la Pulga.

Javier Mascherano rompió el silencio: habló del futuro de Messi y de las posibilidades de dirigir en Mexic

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, Javier Mascherano dio una entrevista en la que se refirió a su reciente salida de Inter Miami , al presente de Lionel Messi y de la Selección argentina de cara a la defensa del título.

Una lujosa marca que vistió a Lionel Messi llega a la Argentina

El exmediocampista participó de un evento en México, donde además aprovechó para seguir de cerca el clásico español junto a hinchas locales. Allí, habló sobre su futuro profesional y no descartó la posibilidad de continuar su carrera como entrenador en el fútbol mexicano.

Mascherano aseguró que la Liga MX le resulta una competencia atractiva por el nivel de sus equipos y el formato del torneo. También destacó la fuerte presencia de entrenadores argentinos en el certamen, un factor que lo mantiene atento a la actualidad del campeonato.

“Si aparece una oportunidad, claro que me interesaría” , señaló el exjugador, quien viene de cerrar su ciclo en Miami luego de presentar la renuncia a mediados de abril por cuestiones personales.

En relación con la Selección argentina, el “Jefecito” se mostró entusiasmado con las posibilidades del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Para Mascherano, la Albiceleste llega al torneo en un gran momento futbolístico y genera ilusión entre los hinchas por el rendimiento que mostró en los últimos años. “Repetir el título sería algo enorme para todos los argentinos”, expresó.

Consultado específicamente sobre Messi, a quien dirigió durante su paso por Inter Miami, evitó extenderse demasiado pero llevó tranquilidad sobre la condición del capitán argentino. “A Leo siempre se lo ve bien”, resumió.

Tras la salida de Mascherano, el conjunto estadounidense quedó bajo la conducción interina de Ángel Guillermo Hoyos mientras la dirigencia define al nuevo entrenador para afrontar la temporada de la MLS.