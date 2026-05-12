12 de mayo de 2026 Inicio
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Cada vez más cerca de Barcelona: de qué se trata el nuevo negocio millonario de Messi

Luego de convertirse en propietario de un club catalán, ahora hizo una gran inversión 11,5 millones de euros, afianzando cada vez más el lazo que lo une a la ciudad donde vivió durante más de 20 años.

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Messi compró una hitórica galería que estuvo cerrada para renovarla y posicionarla en el mercado

Messi compró una hitórica galería que estuvo cerrada para renovarla y posicionarla en el mercado

Lionel Messi está a la espera del inicio del Mundial 2026, pero no abandona su faceta como empresario: hizo una millonaria inversión en el mercado inmobiliario en Barcelona, lo que despertó nuevamente los rumores de un posible regreso al club catalán.

Lionel Messi volvió a ser noticia a pocos días del Mundial 2026 de fútbol.
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De la mano de su sociedad Edificio Rostower, el capitán de la Selección argentina compró la antigua galería Vía Wagner: un complejo de 4.000 metros cuadrados situado en el Turó Park, una de las áreas más cotizadas de la ciudad y que permanecía cerrada desde hace 33 años por conflictos legales con sus anteriores propietarios.

Messi invirtió unos 11.5 millones de euros en este inmueble, una verdadera pieza en la historia urbana en la ciudad catalana, y que estaba completamente abandonada desde la década del 90.

La intención del rosarino junto a sus inversores es reformar el espacio por completo para posicionarlo nuevamente en el mercado y convertirlo en un programa de oficinas corporativas de primer nivel, para que entidades bancarias, fondos de inversión o grandes empresas que buscan presencia puedan alquilarlos en una ubicación estratégica y patrimonial.

Galería Vía Wagner proyecto
Así quedaría el nuevo proyecto de la Galería Vía Wagner

Así quedaría el nuevo proyecto de la Galería Vía Wagner

Cómo será la renovación de la galería que compró Messi en Barcelona

La galería Vía Wagner fue un centro comercial de alto nivel en Barcelona durante los años ochenta, ya que estaba ubicada en pleno entorno de Turó Park, una de las áreas residenciales más exclusivas de la ciudad.

Sin embargo, en 1993, la falta de actividad suficiente para sostener el espacio, el cambio de hábitos comerciales y, especialmente, una estructura de propiedad muy fragmentada hicieron que la galería cerrara. Con el correr de los años también sufrió deterioro, robos y hasta en 2001 un incendio arrasó las instalaciones.

Galería Vía Wagner

Ahora, a 33 años de su clausura, habrá una gran inversión donde uno de los elementos más relevantes del proyecto será la cubierta transitable. La antigua techumbre del complejo se convertirá en una terraza de gran tamaño, concebida como una extensión de las oficinas y como espacio exterior para reuniones, descanso o eventos corporativos. Esta cubierta rondaría los 800 metros cuadrados.

Se estima que también habría un espacio gastronómico vinculado a actos privados o a las empresas instaladas en el complejo.

La última inversión de Messi en Barcelona

A mediados de abril de este año, Lionel Messi se convirtió en el dueño de un club de España, donde obtuvo la adquisición del 100% de la UE Cornellà, club de la ciudad Baix Llobregat, equipo que milita en la Tercera RFEF. “¡La noticia del siglo!”, indicó el club en sus redes sociales para el anuncio.

A través de un comunicado del propio club catalán, “el futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat”.

“Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, sostuvieron.

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