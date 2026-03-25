25 de marzo de 2026 Inicio
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Atento Scaloni: cuándo deberá entregar la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026

La FIFA anunció el día límite que tendrá cada país para presentar la lista definitiva de jugadores que llevará a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

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Scaloni y su cuerpo técnico cranean la lista de jugadores que llevarán al Mundial.

Scaloni y su cuerpo técnico cranean la lista de jugadores que llevarán al Mundial.

A menos de tres meses para que comience el Mundial 2026, la FIFA anunció la fecha límite para presentar la lista definitiva de jugadores que llevará cada país a la cita mundialista: el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, tendrá tiempo hasta el 30 de mayo para decidir por la nómina de 26 futbolistas.

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La entidad madre del fútbol mundial dio a conocer, a 78 días de celebrarse la Copa del Mundo, el día en el que las selecciones deberán presentar una nómina preliminar, una suerte de prelista de entre 35 y 55 jugadores, mientras que la lista oficial de 26 futbolistas será el 30 de mayo.

nico seleccion
La Selección buscará defender la Copa del Mundo ganada en Qatar 2022.

La Selección buscará defender la Copa del Mundo ganada en Qatar 2022.

A horas de la Fecha FIFA, donde la Selección argentina enfrentará a los débiles combinados africanos de Mauritania y Zambia, Scaloni buscará probar a los últimos jugadores de cara a la cita mundialista. En principio, la mayoría de los puestos están confirmados y en estos últimos encuentros se ultimarán los detalles para la lista definitiva.

Cabe recordar que la Albiceleste integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, en un grupo que, a priori, parece accesible. Con el 30 de mayo como día límite, el DT entra en etapa decisiva para elegir a los futbolistas que defenderán a la Argentina desde el 11 de junio de 2026.

El calendario de la Selección argentina hasta el Mundial 2026

  • Viernes 27 de marzo: Argentina vs. Mauritania a las 20.15 en La Bombonera.
  • Martes 31 de marzo: Argentina vs. Zambia a las 20.15 en La Bombonera.
  • Martes 16 de junio: Argentina-Argelia a las 22 de Argentina en el Kansas City Stadium.
  • Lunes 22 de junio: Argentina-Austria a las 14 de Argentina en el Dallas Stadium.
  • Sábado 27 de junio: Argentina-Jordania a las 23 de Argentina en el Dallas Stadium.
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