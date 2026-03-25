Atento Scaloni: cuándo deberá entregar la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026

Scaloni y su cuerpo técnico cranean la lista de jugadores que llevarán al Mundial.
A menos de tres meses para que comience el Mundial 2026, la FIFA anunció la fecha límite para presentar la lista definitiva de jugadores que llevará cada país a la cita mundialista: el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, tendrá tiempo hasta el 30 de mayo para decidir por la nómina de 26 futbolistas.
La entidad madre del fútbol mundial dio a conocer, a 78 días de celebrarse la Copa del Mundo, el día en el que las selecciones deberán presentar una nómina preliminar, una suerte de prelista de entre 35 y 55 jugadores, mientras que la lista oficial de 26 futbolistas será el 30 de mayo.
A horas de la Fecha FIFA, donde la Selección argentina enfrentará a los débiles combinados africanos de Mauritania y Zambia, Scaloni buscará probar a los últimos jugadores de cara a la cita mundialista. En principio, la mayoría de los puestos están confirmados y en estos últimos encuentros se ultimarán los detalles para la lista definitiva.
Cabe recordar que la Albiceleste integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, en un grupo que, a priori, parece accesible. Con el 30 de mayo como día límite, el DT entra en etapa decisiva para elegir a los futbolistas que defenderán a la Argentina desde el 11 de junio de 2026.
El calendario de la Selección argentina hasta el Mundial 2026
Viernes 27 de marzo: Argentina vs. Mauritania a las 20.15 en La Bombonera.
Martes 31 de marzo: Argentina vs. Zambia a las 20.15 en La Bombonera.
Martes 16 de junio: Argentina-Argelia a las 22 de Argentina en el Kansas City Stadium.
Lunes 22 de junio: Argentina-Austria a las 14 de Argentina en el Dallas Stadium.
Sábado 27 de junio: Argentina-Jordania a las 23 de Argentina en el Dallas Stadium.